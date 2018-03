Warum nur kommen Menschen auf die Idee, wenn Sexismus, sexuelle Belästigung und Missbrauch irgendwann aus der Welt geschaffen sind, bleibe am Ende auch der Spass auf der Strecke? Will denn wirklich jemand einen Alltag ohne Lust? Ich jedenfalls bin für den Flirt. Ein nettes Schwätzchen im Ausgang, ein spendierter Drink, eine anzügliche Textnachricht. Ein Flirt macht dich schöner, liebes Leben. Wir müssen nur wissen, wann er angebracht ist – und wann nicht. Oder herrscht tatsächlich Verwirrung um die Grenzen zwischen Flirt und Belästigung?

«Ähm, danke. Aber nein», antwortete ich dem Mann an der Bar höflich, nahm meine Biere und lief davon. Ich brauchte jetzt Alkohol. «Was glaubt der eigentlich? Ein kleines Kompliment, und schon fühle ich mich belästigt?» Meine Freundinnen lachten. «Entspann dich», rieten sie mir. Schliesslich wisse heute niemand mehr so richtig, was er sagen dürfe und was nicht, «und darum sind Männer manchmal lieber etwas vorsichtiger.»