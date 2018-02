Nur eine Stunde nachdem die ersten Schüsse fielen, verbreiteten sich auf Facebook und Twitter extrem polarisierende Meldungen, die Verschärfungen des Waffenrechts forderten, und solche, die diese Forderungen sogleich polemisch zurückwiesen. Eine Debatte darüber war naheliegend, dass sie aber derart schnell losbrach, irritierte und war pietätlos.

Wie Medienforscher herausfanden, wurden viele Meldungen zuerst von dubiosen Konten losgeschickt – etwa von russischen Propagandisten. Teils von realen Menschen, teils von Bots, also von Computern, die automatisch Meldungen generieren. Die Bots sind so programmiert, dass sie sich in den sozialen Medien systematisch einschalten, wenn es um äusserst spaltende Themen geht.

Die Folgen davon sind bedenklich für eine Demokratie: In den sozialen Medien erreichen Falschinformationen und Halbwahrheiten ein breites Publikum, extreme und aggressiv vorgetragene Standpunkte werden verstärkt, während differenzierte Meinungen untergehen. Laut Politologen führt das zumindest in den USA dazu, dass in der Politik die Bereitschaft zu Kompromissen abnimmt.