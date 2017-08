Als letzte Woche zwei Psychos mit Schaum vor dem Mund den Kalten Krieg aufheizten, streckte ein anderes Duo politischer Paranoia jubelnd die Arme hoch. Donald Trump und Kim Jong Un kläfften sich während Tagen gegenseitig an, den grössten phallokratischen Gefechtskopf platzen zu lassen, «in einer Weise, wie sie die Welt…» – leider schon gesehen hat.

Zur gleichen Zeit beschworen in Kuba Raúl Castro und Nicolás Maduro einmal mehr den Kameradenkitsch ihrer Bewegung, die «bolivaristische Revolution», «den Sozialismus des 21. Jahrhunderts». Wörtlich begann Maduro einen Satz so: «Die wahre Wahrheit ist (La verdad verdadera)» ... gibt es in Venezuela etwa auch eine unwahre Wahrheit? – um fortzufahren: «In Washington wurde der Befehl ausgegeben, keinen Dialog in Venezuela zuzulassen und unser Land auseinanderzutreiben für eine Intervention aus dem Ausland.» Die Rede hielt Maduro bei der jüngsten Versammlung der «Bolivarianischen Allianz für die Völker unseres Lateinamerika» (Alba) in Havanna. Dort, wo die Welt zum letzten Mal am Rand der Selbstauslöschung gestanden hatte. Gefangen in einer Atombomben-Drohspirale, wofür zwei Kluge in Moskau und Washington in letzter Minute noch den Umkehrdreh fanden.

In dieser Parallele – Nordkoreakonflikt und Kubakrise – schillert wieder mal die ganze Absurdität dummer Repetition. Jener unfassbare Gedächtnisschwund, der das typischste Merkmal ist für kurz- bis irrsinnige Politik. Das Absurde heute steckt darin: Noch nie waren so viele Gedächtnishilfen zur Hand; nie waren die Archive leichter zugänglich, dermassen voll, dank Internet. Trotzdem verengt sich heutige Politik zunehmend auf den Tag, gehorcht gar dem Augenblick. Kein Wunder, kehrt 2017 der Mittelalter-Glaube zurück, die Erde sei flach. So empfindet man sie halt, flach – und darum ist wahr, was man fühlt: die doppelte, die «wahre Wahrheit». Davon ist weiss Gott nicht nur Venezuela angekränkelt; Behaupten wird zur globalen Pest.

Vielleicht bewies dann blosser Zufall Vernunft. Jenen Verstand, den Trotz an der Macht vermissen lässt, weil man da «auch einmal gewinnen» will. Vielleicht lenkte am dritten Tag nur Zufall den US-Präsidenten von Nordkorea ab. Oder dann bemerkte Ivanka, Papis Schatz, abends bei Fox-News aus dem Fernsehplüsch: «Schau mal, Daddy, noch ein Maulheld. Viel näher bei uns, in Venezuela!» Weil die Tochter – oder irgendein cooler Kopf sonst in Trumps Entourage – den Pappenheimer kennt: Einen Schurken auf dem Hof muss er einfach zublaffen – egal wen.

Wurde Kim Jong Un also mit flinker Hand in den Kulissen der US-Administration durch Nicolás Maduro ersetzt – «Donald, fass!» –, um das Schlimmste zu verhindern in Korea? Oder regelte das der Zufall? Wir werden es nie erfahren. Hätte es aber einen «Influencer» gegeben in Washington, er verdiente einen Orden der Völkergemeinschaft, sofern nicht Unbesonnenheit von Neuem den Konflikt mit Nordkorea schürt.

Natürlich birgt auch die neue Beissrichtung ihre Risiken. War der «Influencer» wirklich klug, dürfte er sie bedacht – und offenbar für weniger waghalsig gehalten haben, als in Fernost mit dem Atomcolt zu fuchteln. Maduro ist nämlich nicht nur Venezuelas Präsident. Er ist – oder war – mit seinem Öl, supranational überhöht vom bolivaristischen Erbe, auch Schmiermeister der Linksachse in Lateinamerika. Würden die USA wirklich «aufräumen» wollen in Venezuela, erwüchse ihnen über Nacht eine Gegnerschaft, deren Geschlossenheit und Grösse sie möglicherweise unterschätzen. Die Solidarität mit Venezuela würde das seit einiger Zeit von allein bröckelnde Alba-Gebilde sofort wieder kitten.

Ecuador, Bolivien, Nicaragua und Kuba stünden sofort an der Seite eines von aussen in die Enge getriebenen Venezuela. Auch anderen Ländern käme das Säbelrasseln gegen den «Gringo» zupass, allen voran dem schwer gedemütigten Mexiko. Seit mehr als hundert Jahren stärkt und schwächt in Lateinamerika «el orgullo muy macho», schizophrener Stolz gegen «das Imperio» im Norden, Identitäre verschiedenster Couleur. Sonst blieb ja kaum etwas, seit Europas Kolonisation ihre «römischen» Reiche, Tempel und Städte ausradiert hat. Markige Position gegen den «Gringo» ist Stoff jedes lateinamerikanischen Populismus. Dank Unabhängigkeit, Eigenheit und Revolution neue Würde erlangt zu haben, werden sie sich nie mehr nehmen lassen.