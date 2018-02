Beispiele? 1956 boykottierte die Schweiz aus Protest gegen den sowjetischen Einmarsch in Ungarn die Spiele in Melbourne. 1980 blieben 42 (!) Staaten Moskau aus Protest gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan fern. 1984 «revanchierten» sich die Sowjets und 18 «verbündete» Staaten mit dem Fernbleiben von Los Angeles und veranstalteten stattdessen die «Wettkämpfe der Freundschaft».

Die Gigantomanie, die Täuschung der Welt mit bombastischer Schaufensterdekoration, glanzvollen Wettkämpfen in einer Kulisse überwältigender Architektur, wie sie Berlin 1936 inszeniert hat, ist kein einmaliger Schandfleck der olympischen Geschichte. Er hat System. Denn die Nazi-Spiele haben vielmehr gezeigt, welch immense Strahlkraft das Schauspiel haben kann. Das wachsende Interesse der Medien und später des Fernsehens haben diese Wirkung nur noch potenziert. Es lässt die Ausrichter über Leichen gehen.

Umsiedlungen, Rezession und faule Kompromisse im Namen der Ringe

Russland liess sich Sotschi 50 Milliarden Franken kosten, zahlte den Gastarbeitern aber Hungerlöhne. Immer wieder kam es zu tödlichen Unfällen. Für die Spiele in Peking wurden eine Million Menschen (!) umgesiedelt. Brasilien rutschte nach Rio de Janeiro 2016 in die schlimmste Rezession der Geschichte.

Den Preis für das Schauspiel zahlt immer das Volk. Wo es sich dagegen wehren kann, tut es das. Regelmässig scheitern Kandidaturen an der Urne. Olympische Spiele finden immer öfter dort statt, wo nicht das Volk, sondern politische Eliten das Sagen haben. Wie in vier Jahren in Peking wieder.

Das IOC verfolgt indes mit erschreckender Hilflosigkeit, wie sich die Weltpolitik seine Spiele zu Eigen macht. Statt Russland nach dem Staatsdoping auszuschliessen, ging man einen faulen Kompromiss ein und liess die Athleten unter der neutralen, weissen Flagge mit den fünf olympischen Ringen starten.

Nur das verhinderte die Entzweiung der olympischen Familie. Es zeigt aber auch, wie illusorisch eine Entflechtung von Sport und Politik geworden ist. «Das IOC ist keine Weltregierung, die Länder in Gut und Böse einteilt», sagte IOC-Präsident Tho-

mas Bach. Was er nicht sagte: Die Spiele sind vielmehr eine Geisel. Der Sport soll eine bessere Welt sein. Doch im Kern ist er weder besser noch schlechter, sondern bloss ein Spiegel.