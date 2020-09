Ein halbes Jahr Pandemie: Die Schweiz ist das neue Schweden – das bessere Schweden!

Ländervergleiche sind zu einem Merkmal der Coronapandemie geworden. Südkorea und Neuseeland tauchten als Musterschüler in den Schlagzeilen auf, Italien und Spanien als besonders tragische Fälle, die USA als Desaster, und dann war da immer wieder Schweden, das Land des Sonderwegs. Und die Schweiz? Ausländische Medien interessierten sich kaum für sie. Umso bemerkenswerter ist nun ein Bericht der Londoner «Financial Times».

Der britische Autor stellt verwundert fest, dass im «reichen Alpenstaat» die Regeln «stark gelockert» wurden. Grossveranstaltungen seien bald wieder erlaubt, und es werde alles getan, um den Branchen, insbesondere auch dem Tourismus, Schub zu geben. In den vielen Leserkommentaren klingt Bewunderung mit. Umso mehr, als vermerkt wird, die Schweiz grenze an die Hotspots in Norditalien und Frankreich.