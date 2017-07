Natürlich stellt sich die Frage, wie Leuthard die Wahl um die Nachfolge von Didier Burkhalter beeinflusst. Schliesslich denken gute Parteistrategen schon immer an die nächste Wahl. Die Frauenfrage wird sicher noch intensiver diskutiert werden. Denn das Szenario, dass Simonetta Sommaruga Ende 2019 die einzige Frau im Bundesrat sein wird, ist reell. Die Papabili der CVP sind allesamt Männer und der Kronfavorit bei der Burkhalter-Nachfolge heisst Ignazio Cassis. Allerdings bahnen sich zwei weitere Abgänge Ende der Legislatur an. Diejenigen von Johann Schneider-Ammann und Ueli Maurer. In beiden Fällen könnten Frauen nachrücken. Die Tessiner hingegen haben in nächster Zeit nur einen Penalty: Am 20. September, wenn die Bundesversammlung den Nachfolger des Romands Burkhalter wählt.