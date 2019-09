Wenn Deutschland hustet, liegt die Schweiz bereits mit Fieber im Bett. Die starke Verflechtung der hiesigen Wirtschaft mit der EU und insbesondere mit dem mächtigen nördlichen Nachbarland ist ein unumstössliches Faktum.

Jeder dritte Arbeitsplatz in der Schweiz hängt direkt von den Exporten in die EU ab. Trotzdem zeigt sich die hiesige Wirtschaft bislang relativ resistent gegenüber der starken Konjunktureintrübung in der EU. Während die deutsche Wirtschaft seit zwei Quartalen schrumpft, ist die Schweizer Wirtschaft immer noch im Wachstumsmodus. Noch vor zwanzig Jahren war das Muster umgekehrt.