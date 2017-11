Ein Sportler mit Doktortitel? So aussergewöhnlich ist das nicht. Da wäre zum Beispiel Dr. Steelhammer Wladimir Klitschko. Der mehrfache Weltmeister im Schwergewichts-Boxen promovierte in Sportwissenschaft, was beweist, dass Kampfsport nicht zwingend zu einer weichen Birne führen muss. Oder Dr. med. Roger Berbig, der von 1972 bis 1983 das Tor der Grasshoppers hütete und dann zurücktrat, um als Arzt zu arbeiten. Oder Dr. iur. Claudio Sulser, der ebenfalls für GC im Sturm spielte.

Wieso also nicht auch Roger Federer? Sportlich und finanziell gesehen überragt er gar einen Klitschko, von Berbig und Sulser gar nicht zu reden. Spielintelligenz besitzt er auch. Ganz zu Schweigen von seinem Geschäftssinn. Gut, sein Doktortitel wurde ihm von der Uni Basel nur ehrenhalber verliehen. Denn eine Uni hat er im Unterschied zu den Genannten nie von innen gesehen. Oder höchstens als Besucher. Da geht es ihm gleich wie dem Verfasser dieser Zeilen.

Weshalb Federer aber den Dr. h.c. der medizinischen Fakultät verdankt, ist eher seltsam. Viel eher hätte die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät auf die Idee kommen können. Die offizielle Begründung, wonach er als Sportler viele Menschen zu Bewegung animiert, ist kaum die ganze Wahrheit. Ob er der Hochleistungsmedizin nicht eher als Vorzeigeobjekt dient? Als 36-jähriger Spitzensportler, der von einigen schweren Verletzungen zurückgekommen ist, liefert er bestes Anschauungsmaterial. Immer wieder in Topform zu kommen, geht ja nicht bloss mit einem gesunden Lebensstil und dem richtigen Training.

Doch eigentlich ist die Verleihung der Ehrendoktorwürde ein sehr geschicktes Manöver der Uni Basel in eigener Sache. Sich mit einem der grössten Sympathieträger auf Gottes Erdboden zu schmücken, ist beste PR. Dass der Ausgezeichnete Baselbieter ist, kann zudem durchaus als politisches Statement verstanden werden. Schliesslich ist es der Landkanton, der die Uni auf finanzielle Diät setzt. Und schliesslich lässt die Uni beide Basel alt aussehen, die sich in kleinlichen Diskussionen verheddern, ob, wann und in welcher Form dem Tennisstar eine Strasse, ein Platz oder ein Stadion gewidmet werden soll. Dr. h.c. Federer, auf der Lenzerheide und in Dubai lebend, wird die Peinlichkeit mit akademischer Grandezza ignorieren.