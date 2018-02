Hier könnten die Sozialpartner in die Lücke springen und die auf die lange Bank geschobene politische Lösung vorwegnehmen. Angesichts der demografischen Entwicklung hätte ich es persönlich zwar begrüsst, wenn in der 1. Säule eine Anhebung des Rentenalters für Mann und Frau auf 66 oder 67 Jahre nicht zum Tabuthema geworden wäre. Aber leider fehlte der Politik der Mut, den Tatsachen in die Augen zu schauen. Und zwar hüben wie drüben. Nun gilt es, die Flexibilisierung des Rentenalters durch die Sozialpartner zu vereinbaren und auszugestalten.

Die Reform der 2. Säule an die Sozialpartner zu delegieren, macht auch aus einem andern Grund Sinn: Die Herausforderungen der digitalen Revolution können nämlich nur gemeistert werden, wenn sich die Sozialpartner neu ausrichten. Bereits heute zeigt sich, dass in von der Digitalisierung besonders betroffenen Branchen die traditionelle Sozialpartnerschaft kaum mehr funktioniert.

Immer mehr Arbeitnehmer werden künftig zu Selbstständigerwerbenden, also zu einer Art Kleinunternehmer mit mehr Autonomie und Eigenverantwortung. Oder sie werden frühzeitig in Rente geschickt, weil sie die gestiegenen Anforderungen nicht mehr erfüllen können.

Noch sind 80 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz festangestellt. Doch Digitalisierung und Vernetzung beschleunigen das Tempo der Globalisierung und verlangen von den Unternehmen eine ständige Anpassung ihrer Organisation. Diesen Umbruch, der die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern fundamental verändern dürfte, können die Sozialpartner nur gemeinsam bewältigen.

Die Vergangenheit hat gezeigt: Das Zusammenwirken der Sozialpartner hat Wohlstand geschaffen und der Schweizer Wirtschaft geholfen, konkurrenz- und anpassungsfähig zu bleiben. Eine Voraussetzung dafür ist der flexible Arbeitsmarkt, der jedoch sozial abgesichert ist. Auf dieser Grundlage müssen sich die Sozialpartner finden, um Reformen bei der Altersvorsorge und der Digitalisierung umzusetzen und voranzutreiben. Darin liegt die Chance der Sozialpartnerschaft der Zukunft.