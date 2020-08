Die Forderung nach mehr Lohn ist auch in Corona-Zeiten richtig

Durch das jährliche Machtritual der Sozialpartner wird letzten Endes eines sichergestellt: dass die Löhne auf Dauer so stark steigen, wie die Arbeitnehmer produktiver werden. Wenn Unternehmen, Branchen oder die ganze Wirtschaft dank technologischen Fortschritts produktiver werden, sollen sie das via Lohnerhöhungen an die Arbeitnehmer weitergeben. Und selbst in dieser Krise wird der technologische Fortschritt nicht zu stoppen sein.

So erklärt sich, dass der Arbeitgeberverband so gelassen reagiert. Da erklingt kein höflich verklausuliertes: «Kommt nun ja nicht auf die Idee, jetzt auch noch höhere Löhne zu verlangen!» Sondern es heisst nur, es gebe «kaum Spielraum» für Lohnerhöhungen». Vor der Coronakrise tönte die Sprachregelung kaum anders: der Spielraum sei «gering».