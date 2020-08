Die beste Antwort auf die Coronamüdigkeit

Man kann die Situation positiv betrachten: Kinder und Jugendliche gehen wieder in die Schulen, die Pendler reisen in vollen Zügen, wir tanzen in Clubs, demonstrieren und reisen ins Ausland. Das Leben fühlt sich in vielen Bereichen wieder so an wie Anfang Jahr. Die Frage lautet nicht mehr: was ist erlaubt? Sondern, was ist noch verboten? Auf Bundesebene bald nichts mehr.

Der Bundesrat will ab dem 1. Oktober wieder Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten zulassen. Allerdings mit Regeln: Die Veranstaltungen brauchen strenge Schutzkonzepte und eine Bewilligung des Kantons. Gewiss, es gibt noch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und neu auch in Flugzeugen. Zudem müssen Leute, die aus Risikoländern einreisen, in die Quarantäne. Doch mit der 1000er-Regel fällt der letzte scharfe Eingriff des Bundesrates in dieser Corona-Pandemie. Die Verantwortung liegt nun tatsächlich bei den Kantonen (und natürlich bei der Bevölkerung). Es wäre ein erfreulicher Moment gewesen, zumindest für alle jene, die in den letzten Monaten die Machtfülle des Bundesrates kritisiert hatten. Doch wohl noch nie während dieser Pandemie erntete der Bundesrat so viel Kritik wie am Mittwoch.