Die 800 Milliarden liegen natürlich nicht einfach im Tresor, sondern sind in den wichtigsten Währungen in Form von Obligationen und Aktien angelegt und bringen entsprechende Erträge. Im letzten Jahr spülten diese Anlagen 12,5 Milliarden in bar in die Kasse der SNB, dazu kamen noch 2 Milliarden aus den Negativzinsen, Geld übrigens, das den Pensionskassen dramatisch fehlt.

Das Unbehagen, das die in den letzten Jahren gewaltig aufgeblähte Bilanzsumme der Nationalbank auslöst, wächst. Rund 800 Milliarden haben die Währungshüter mittlerweile in den Büchern und ein Ende der Interventionen ist nicht abzusehen. Im Gegenteil, seit die Währungen der Türkei, Brasiliens und anderer Schwellenländer unter Druck stehen, flüchten sich die Grossinvestoren wieder vermehrt in den Franken. Die SNB hat alle Mühe, den Kurs nicht unter 1.10 (zum Euro) fallen zu lassen.

Aus seiner Sicht nachtvollziehbar, denn würde ein Staatsfonds geschaffen, müsste dieser mit entsprechendem Personal ausgestattet werden, was zwangsläufig zu einer Politisierung und zu allerlei Forderungen führen würde. Jordan verlöre die Oberhoheit über diese Gelder. Heute redet ihm niemand drein und er und sein Team beweisen sich als erfolgreiche Investoren. De facto aber handelt es sich bei diesen 800 Milliarden tatsächlich um einen Staatsfonds, die Gelder sind investiert. Und nicht zu vergessen, die SNB handelt im Auftrag des Staates und sie gehört damit den Bürgerinnen und Bürgern.

Angesichts der Diskussion um die Sanierung der AHV lässt sich in guten Treuen darüber streiten, ob es nicht angebracht wäre, einen Teil der jährlich in Cash anfallenden Bareinnahmen der AHV zukommen zu lassen. Heute schüttet die SNB lediglich zwei Milliarden aus, davon geht ein Drittel an den Bund und zwei Drittel gehen an die Kantone. Natürlich wehren sich die Währungshüter gegen höhere Ausschüttungen in jeder Form. Sie argumentieren, dass sie auch die jährlich anfallenden Bareinnahmen als Reserve brauchen, weil sie ihre Anlagen nicht gegen Währungsrisiken absichern können, da sie damit den Franken zusätzlich stärken würden. Ein wenig überzeugendes Argument, weil allfällige Buchverluste genauso wenig realwirtschaftliche Auswirkungen haben wie die riesigen Buchgewinne, die je nach Kursentwicklung auch anfallen (im letzten Jahr rund 40 Milliarden).

Diverse Politiker aller Couleur fordern einen Abbau der SNB-Bilanz. Doch das würde ja bedeuten, dass die SNB beispielsweise Euro-Anleihen verkauft und dagegen Schweizer Franken kauft, was den Franken stärken würde. Also wird sie das nicht tun können, auch auf sehr lange Sicht nicht. Konkret ist nicht erkennbar, weshalb der Franken irgendwann seine Attraktivität als sicherer Hafen verlieren sollte. Dazu müsste unser Land in eine schwere Wirtschaftskrise geraten und unsere politische Stabilität müsste uns abhandenkommen. Ergo bleiben uns die ertragbringenden Kapitalanlagen erhalten, ja sie werden noch zunehmen, jetzt wo etwa die zehnjährigen US-Treasury-Bonds wieder über drei Prozent rentieren. Dieses Jahr könnten es gegen 15 Milliarden sein. Wenn daraus jährlich nur ein Drittel oder drei Milliarden an die AHV überwiesen würden (nebst den jetzt vom Parlament im oft zitierten «Kuhhandel» zur Unternehmenssteuerreform beschlossenen zwei Milliarden), wäre die AHV bis 2032 saniert.

Man kann sich noch die Frage stellen, ob es ethisch vertretbar wäre, unser Alterswerk auf eine solch schmerzlose Art abzusichern. Ist es! Der Schweizer Franken ist Ausdruck eines gut organisierten, auf direkter Demokratie aufgebauten, erfolgreichen Staats sowie einer arbeitsamen und innovationsfreudigen Bevölkerung. Die Abschöpfung dieses Mehrwerts ist nicht weniger ethisch als der aus Erdöl gespeiste Staatsfonds Norwegens, der der Absicherung der Renten dient. Der Staat darf drei Prozent des Volumens (rund 30 Milliarden Franken) jährlich für gesellschaftliche Zwecke abziehen.