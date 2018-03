Die Zahlen steigen. Tschukotka, fast schon bei Alaska: 82 Prozent; Mordwinien, rund 600 Kilometer südöstlich von Moskau: 85 Prozent; Tschetschenien: 91 Prozent. Der Pfeil auf der digitalen Karte in der Zentralen Wahlkommission in Moskau hüpft weiter. Die Krim: 92 Prozent; Kabardino-Balkarien im Nordkaukasus: 93 Prozent – und damit die höchste Zustimmungsrate für den alten wie neuen Präsidenten in Russland – Wladimir Putin.

Landesweit erreichte der Langzeit-Herrscher, der nun bis 2024 regieren wird, offiziellen Angaben zufolge 76,6 Prozent aller Stimmen. Die Wahlbeteiligung habe bei 67,4 Prozent gelegen. Mehr als 73 Millionen Wähler hätten dem Präsidenten ihre Stimme gegeben, teilte Ella Pamfilowa, die Leiterin der Wahlkommission, am Montagmorgen mit. Früher hatte sie oft und lautstark die politische Ordnung im Land kritisiert. Nun verkündete sie, wie transparent die Wahlen abgelaufen seien, dass es kaum Verstösse gegeben habe. Die russische Wahlbeobachtungsorganisation «Golos» (Stimme) hatte hingegen von etwa 3000 Unregelmässigkeiten gesprochen. Vor allem die propagierte Pflicht, zur Wahl zu gehen, sei bei diesen Wahlen evident gewesen. Auch die internationalen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sprachen vom Mangel an Wettbewerb und Einschränkungen grundsätzlicher Freiheiten. In Russlands Elite bezweifelt freilich niemand die Legitimation der Abstimmung, vielmehr freut man sich über Gratulationen aus Usbekistan, Belarus, China, Venezuela, Kuba.

Dass das Volk nicht gehört wird, ist zur Norm geworden

Der Präsident hatte sich bereits am Vorabend gelöst gegeben. «Wir sind zum Erfolg verdammt», sagte er vor seinen Fans in der Nähe des Roten Platzes und stimmte mit ihnen in den «Russland, Russland»-Chor ein. Die liberale Opposition mit Alexej Nawalny und Xenia Sobtschak zerstritt sich derweil vor laufenden Kameras und bewarf sich in einem der Realsatire ähnlichen Auftritt mit allerlei schmutzigen Vorwürfen. Ein Beweis mehr für die Anhänger Putins, dass es im Land keine Alternative zu ihrem Idol gibt.

Es ist Putins bestes Ergebnis. Für die kommenden Jahre erwarten die Russen kaum Veränderung ihrer teils schwierigen Lebenssituation. «Die Menschen hier geben sich mit wenig zufrieden. Die Probleme erkennen sie, aber sie halten sie für so gross, dass sie Putin gar entschuldigen. Nicht einmal er könne diesen Wust an Schwierigkeiten in unserem Land beseitigen, denken viele», sagt der Soziologe Denis Wolkow vom «Lewada Zentrum» in Moskau. Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut ist in den Augen des Kremls ein «ausländischer Agent» und durfte im Vorfeld der Wahl laut Gesetz keine Umfragen publizieren. Dass das Volk nicht gehört werde, sei zur Norm geworden. Menschen, die zu Zeiten der Sowjetunion sozialisiert wurden, störten sich kaum an solchen inszenierten Vorstellungen und den frisierten Ergebnissen. Dennoch ist die Euphorie für den Mann an der Spitze oft nicht gespielt. Vor allem der Krim-Effekt, das erzeugte Gefühl, wieder vereint beisammen zu stehen, wirke sich immer noch positiv auf die Popularität Putins aus, meint Wolkow. Das Ausspielen der nationalen Grösse, der ständigen Versicherung im Fernsehen, man sei wieder stark und mächtig, komme bei den Menschen an.

Nichts darf das Bild des durchgreifenden Putin trüben

Das System Putin bedient immer noch perfekt das Schreckensszenario der 1990er-Jahre und lässt alternative Ideen schnell im Abseits verschwinden. Für sie gibt es keinen Zugang zum staatlich kontrollierten Fernsehen, damit nichts das Bild vom durchgreifenden, jedem die Stirn bietenden Putin trübt. Zudem stützt sich der Präsident auf die Staatsbediensteten und die sogenannten Silowiki, die Vertreter von Geheimdiensten und Militär. Deren Löhne steigen beständig und dafür sind sie dem System dankbar. Für die Weltgemeinschaft wird der zuletzt scharfe Ton nicht sanfter werden. «Putins Logik ist die eines Geheimdienstlers. Er will das eine und setzt auf das komplette Gegenteil. Er will an den Verhandlungstisch, präsentiert aber Raketen. Dabei versteht er nicht, dass die Partner im Westen das lächerlich finden. Es herrscht eine gewisse Taubheit dem Partner gegenüber», sagt der Soziologe Wolkow. Es werde kein Versuch mehr unternommen, den anderen zu verstehen, manchmal auch im Westen nicht. «Das sind wir, und das ist unsere Wahrheit. Schluckt sie. Das ist nun oft und offen die Haltung des Kremls.»