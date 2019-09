Benjamin Netanjahu hat am Dienstag seinen Charme als Zauberer verloren. Aus seinen Zielen, den Herausforderer Benny Gantz deutlich zu besiegen und mit dem rechts-nationalen Block abermals eine klare Mehrheit zu gewinnen, wurde nichts. Der Politiker, der eben noch als «King Bibi» gepriesen wurde, ist jetzt ein angeschlagener Mann, der um den Thron kämpft, den ihm sein Konkurrent Gantz streitig macht. Weil Bibi alias Netanjahu während mehr als 10 Jahren das Gesicht des Landes geprägt hat, sind er und Israel für viele zum Synonym geworden – je nach politischem Standpunkt ein Ersatzwort für die schlechten Seiten oder für die schönen Seiten des Landes.

In der Region stehen jede Menge Probleme auf seiner Agenda: die aufstrebende Regionalmacht Iran, die den Terror fördert; das vom Bürgerkrieg heimgesuchte Nachbarland Syrien oder die Palästinafrage, um nur einige zu nennen.

Nicht zu unterschätzen ist auch sein Zoff zu Hause. Sara Netanjahu, die Frau an seiner Seite, gerät auch schon mal mit dem Gesetz in Konflikt oder sorgt mit hysterischen Ausfällen für Schlagzeilen. Problematisch ist ebenso das Verhalten von Yair Netanjahu, dem 28-jährigen Filius, der einmal mit unflätigem Verhalten in der Tel Aviv Partyszene aufgefallen ist und immer wieder mit beleidigenden Posts gegen die Feinde seines Vaters vom Leder zieht. Ein anderer würde die ausfälligen Familienmitglieder rügen. Nicht aber Bibi. Er verteidigt sie stets vor den Angriffen der Presse. Und lanciert Gegenattacken, in denen er den Reportern fast schon weinerlich vorwirft, gegen seine Familie – ihn inbegriffen – widerliche Abnützungskriege zu führen.