Hans Wicki wagt es. Der Nidwaldner FDP-Ständerat kandidiert für den Bundesrat und fordert damit Kronfavoritin Karin Keller-Sutter heraus. Wickis Ambition ist legitim, und er sagt es richtig: Gerade der FDP als Partei des Wettbewerbs steht es gut an, der Bundesversammlung eine Auswahl an Kandidaten anzubieten. Das ändert alles nichts daran, dass Wickis Wahlchancen minimal sind.

Was spricht für Wicki im Vergleich zur übermächtigen St.Galler Ständerätin? In gewissem Masse der regionale Anspruch. Nidwalden stellte noch nie einen Bundesrat, die Urschweiz erst einen seit Gründung des Bundesstaats. Auch die Zentralschweiz war schon länger nicht mehr im Bundesrat vertreten als die Ostschweiz, die mit den Appenzellern Hans-Rudolf Merz sowie Ruth Metzler vor noch nicht allzu langer Zeit vertreten war. Auch kann Wicki auf langjährige Führungserfahrung in der Wirtschaft verweisen; etwas, was Keller-Sutter weitgehend abgeht.