Ende Juli vermeldeten die Medien erfreut, dass unser Land auch in der jüngsten Rangliste des Global-Innovation-Index an der Spitze steht. Als wichtigste Faktoren für die Innovationsfähigkeit nennen die Autoren die erstklassigen Patent- und Urheberrechte, die Hightech-Produktion, die Qualität der Hochschulen und hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Unbestrittener Treiber der Schweizer Innovationskraft ist das private Unternehmertum, das mit mehr als 15 Milliarden Franken pro Jahr nahezu 70 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stemmt.

Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Das Gentech-Moratorium wird vom Parlament in regelmässigen Abständen um weitere vier Jahre verlängert, so dass es zum Providurium verkommt. Neue globale Forschungserkenntnisse werden ausgeblendet. Das jüngste Beispiel der politischen Empörungswelle ergoss sich über das geplante Sponsoring des Tabakunternehmens Philipp Morris für den Schweizer Pavillon an der Expo 2020 in Dubai. Die Gegner des blauen Dunstes blenden aus, dass das Unternehmen seine Ziele fundamental neu ausrichtet, wegkommt von der herkömmlichen Zigarettenproduktion und mit milliardenschweren Investitionen auf technische Alternativprodukte für Raucher setzt. Ob das funktioniert, sollte eigentlich der Markt entscheiden. Und statt der Bundespolitik Beine zu machen, um unsere direkte Demokratie (endlich) ins digitale Zeitalter zu überführen, wird eine Volksinitiative lanciert, die an den analogen Abstimmungskanälen festhalten will und faktisch zum Verbot von E-Voting führen wird. Kollateralschäden für Auslandschweizer und Menschen mit Behinderungen werden in Kauf genommen.

All diesen Tendenzen ist gemeinsam, dass mit dem Rezeptmix aus Regulierung, öffentlichen Protesten und staatlicher Intervention das Zeitalter der technologischen Weiterentwicklung gestoppt oder zumindest verzögert werden soll. Haben wir aber den Anspruch, in der Liga der weltweit innovativsten Länder ganz vorne mitzuspielen, sind technologische Neuerungen wieder vermehrt zuzulassen. Sie vermögen am besten den notwendigen wertschöpfungsgenerierenden Innovationsschub auszulösen.