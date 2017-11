Die Erklärung geht so: Statt ein Gesetz zu verabschieden, schubste die Berner Politik die Migros ein wenig an. Die legte sich dann, gemeinsam mit Coop und anderen grossen Detailhändlern, eine Selbstverpflichtung auf. Dann schubsten sie ihrerseits – und verlangten von den Kunden den lächerlichen Betrag von 5 Rappen.

Und siehe da: Es funktioniert! Einer, der wenig überrascht sein dürfte, dass die Schubserei in Schweizer Supermärkten tatsächlich etwas bewirken kann, ist Richard Thaler. Dass ein kleiner Schubs zur rechten Zeit enorme Folgen haben kann, ist seine Theorie. Dafür bekam der Ökonom aus Chicago in diesem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis. Migros und Coop haben diese nun auf kleinstmöglicher Ebene bestätigt: mit dem Plastiksäckli für 5 Rappen.

Die Säckli, die nun an den Kassen liegen bleiben, taugen derweil längst nicht nur als Beweis einer nobelpreisdekorierten Theorie. Dank dem 5-Rappen-Schubser spart allein Coop laut eigenen Angaben jährlich 850 Tonnen Neu-Plastik ein. Plastik also, das am Ende nicht im Meer landet. Ein klein wenig in die richtige Richtung geschubst, retten wir die Welt. Dem Fünfräppler sei Dank. Daran sollte denken, wer beim Anblick der Münze von Mitleid übermannt wird – oder vom Gedanken an den Papierkorb. Ein unterschätzter Held sitzt da im Portemonnaie.