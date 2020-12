Der Fall Rupperswil zeigt: Umstrittene Fahndungsmethode wird überschätzt

Der Antennensuchlauf wird in Fällen wie diesem, in dem der Täter nur an einem Ort und nur zu einer Zeit zugeschlagen hat, erst in Zukunft sein Potenzial entfalten. Der Vierfachmörder hinterliess am Tatort seine DNA-Spur, die aber ebenfalls nicht weiterhalf, weil sie in der Datenbank noch nicht vorhanden war. Künftig wird es aber erlaubt sein, daraus auch die Augen-, Haar-, und Hautfarbe, die Herkunft sowie das Alter herauszulesen. Wenn diese Informationen jeweils mit einer Handynummer verknüpft wären, hätte der Datenberg nach diesem Muster ausgewertet werden können. Auch damit wäre der Fall zwar noch lange nicht gelöst gewesen, aber vielleicht wären die Ermittlungen zumindest einen Schritt vorangekommen. Die Debatte muss deshalb weitergeführt werden, aber mit realistischeren Erwartungen.