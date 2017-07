Hoch oben vom Roche-Turm in Basel lassen sich die Frachtschiffe beobachten, wie sie den Rhein auf- und abwärts tuckern. Wie die Tanker auf dem Fluss hält auch der Basler Pharmakonzern erstaunlich stabil seinen Kurs. Seit 2012 wächst die Firma von Quartal zu Quartal, mal stärker, mal schwächer.

Der Erfolg hat viele Gründe. Angesichts der Milliardengewinne mit dem Verkauf von Krebsmedikamenten ist sicher die Tochter Genentech zu nennen. Die Basler haben 1990 einen Mehrheitsanteil der US-Biotechfirma gekauft und sich 2009 die volle Kontrolle gesichert. Ohne Genentech wäre Roche heute nicht der führende Hersteller von Krebsmitteln. Ein Verdienst hat sicher auch das Management, das dank den Erbenfamilien Oeri und Hoffmann viel ungestörter arbeiten kann als ein Unternehmen, das die verschiedenen Interessen vieler Grossaktionäre bedienen muss.

Der Erfolg hat aber auch eine Schattenseite. Die hohen Medikamentenpreise – gerade bei Krebsmitteln – bezahlen über die Krankenkasse letztlich alle. Mit Blick auf die Betriebsgewinnmarge in der Pharmasparte von 45,1 Prozent muss sich Roche die Frage gefallen lassen, ob ein Konzern derart viel Geld verdienen muss. Roche behauptet stets, nur dank einer hohen Rendite würden Anleger die beachtlichen Risiken in der Erforschung neuer Präparate auf sich nehmen. Doch der Gegenbeweis wurde bisher nie erbracht. Und so wird man den Verdacht nicht los, dass der Verkauf von Medikamenten auch mit tieferen Preisen noch immer sehr einträglich wäre.

andreas.moeckli@azmedien.ch