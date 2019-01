Aus architektonischer Sicht gibt es Argumente, die dafür sprechen, die katholische und die reformierte Kirche in Turgi unter Denkmalschutz zu stellen. Die Kirchen bilden laut Experten einen spannungsvollen gestaltertischen Gegenpol zu einander.

Die Präsidenten der beiden Kirchenpflegen dürften es hingegen als Sünde ansehen, wenn an der Gemeindeversammlung vom 21. Februar beschlossen würde, dass die beiden Kirchen im Dorf bis in alle Ewigkeit stehen bleiben müssten.

Würden die beiden Gotteshäuser unter Schutz gestellt, würde den Kirchen gleichzeitig die Möglichkeit genommen, sich zu verändern – und das betrifft nicht nur das Äussere, also die Gebäude. Viele Kirchen wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren gebaut, als man davon ausging, dass die Bevölkerung stark wachsen und die religiöse Praxis unverändert bleiben würde.

Doch die Realität ist heute eine andere – der Glaube spielt nicht mehr dieselbe Rolle. In welchem Rahmen Gottesdienste stattfinden sollen, ist eine Frage, die sich angesichts von Mitgliederschwund und Priestermangel zunehmend stellt.

Die Idee, Gottesdienste in neuen, kleine-ren Räumen abzuhalten, die das Gemeinschaftsgefühl stärken, und den frei werdenden Platz zum Beispiel für Alterswohnungen nutzen zu dürfen, wäre nicht nur Gläubige ein Segen. Bei einer Unterschutzstellung droht indes ein Ärgernis: Die Einwoh- nergemeinde Turgi müsste sich nicht an den Sanierungskosten für den Erhalt der Kirchen beteiligen. Die Kirchgemeinden müssten also die finanziellen Folgen eines politischen Entscheids alleine tragen.

