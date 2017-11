Gleiches ist in Bezug auf die Agrarpolitik zu sagen. Der Bauernverband sammelt in Rekordzeit genügend Unterschriften für eine Volksinitiative, die die Versorgung mit einheimischen Lebensmitteln in den Vordergrund stellt. Der Bundesrat bringt nach langem Hin und Her und mit Blick auf die Tatsache, dass diese Initiative vor dem Volk gute Chancen hat, einen Gegenvorschlag, der etwas weniger weit geht. Dieser findet hohe Zustimmung in der Volksabstimmung. Nun kommt der Bundesrat wenige Wochen später und stellt Verhandlungen über einen massiven Abbau des Grenzschutzes für Agrarprodukte in Aussicht. Wer wie ich lange in der Politik war, kennt diese Mechanismen und weiss, dass die Suppe weniger heiss gegessen wird, als sie angerichtet wird. Dennoch habe ich alles Verständnis dafür, dass sich die Bauern hintergangen fühlen. Die Economiesuisse und leider auch die FDP bemühten sich, ihre sofortige Zustimmung bekannt zu geben. Dass die Economiesuisse die Bauern am liebsten schon lange vom Halse hätte, ist nichts Neues.

Bauern haben das Gefühl, zu den Verlierern zu gehören

Mir geht es nicht darum, Bundesrat Johann Schneider-Ammann anzugreifen. Schliesslich gibt es sechs weiter Bundesräte, zwei sogar von der SVP. Was mich mehr beschäftigt, ist die Frage des Vorgehens und des entstandenen Klimas. Niemand wird behaupten wollen, die Verabschiedung dieses Papieres sei eine kommunikative Meisterleistung. Das verwundert, weil man weiss, wie viele sogenannte Medienprofis heute in der Bundesverwaltung tätig sind. Wenn man die Bauern der Selbstüberschätzung bezichtigt und damit einen vermutlich auch in anderen Fragen unumgänglichen Verhandlungspartner herabsetzt, ist dies für kommende Ereignisse kaum eine gute Voraussetzung.

Bundesrat Schneider-Ammann hat richtigerweise festgestellt, hier könne es nur um ein gemeinsames Gewinnen oder Verlieren gehen. Leider haben zurzeit die Bauern und ihre Familien das Gefühl, zu den alleinigen Verlierern zu gehören. Das kann nicht gut kommen, und das führt zu Reaktionen, die oft auch etwas falsch ankommen. Oder stimmt etwa gar die Behauptung, das bundesrätliche Aussprachepapier sei absichtlich so formuliert worden, weil man um die zu erwartenden Reaktionen wusste und die Durchsetzung sich ohnehin als Unmöglichkeit erweisen würde. Damit hätte der Bundesrat das getan, was verschiedene Wirtschaftskreise von ihm erwartet haben.

Doch zurück zum Anfang: Das Volk will ernst genommen werden. Bekanntlich ist es nicht entscheidend, wie es gemeint war, sondern wie die Botschaft angekommen und verstanden worden ist. Dies gilt auch für Volksinitiativen und für Volksentscheide.