Das rassistische Grundrauschen der Schweiz

Sie sind auf den Strassen in Minneapolis und Washington, aber auch in Basel und Genf. Sie demonstrieren gegen Rassismus, Polizeigewalt und Racial Profiling. Gute Sache, da posten wir gerne auch ein paar schwarze Kacheln auf Social Media, geben uns solidarisch. Aber geht uns das in der Schweiz wirklich was an? Wir sind ja keine Rassisten. Wir Schweizer sind die Guten. Unsere Gesetze verbieten Diskriminierung in jeglicher Form. Rassistisch, das sind die anderen.

Leider Nein. «Rassendiskriminierung ist kein abstraktes Konzept, sondern eine von den Personen, die davor geschützt werden sollten, auch in der Schweiz alltäglich erlebte Realität», schreibt die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. 352 Fälle von Diskriminierung meldeten die Beratungsstellen 2019 – so viele wie nie und mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs. Schwarze werden besonders häufig Opfer von Angriffen und Beleidigungen. Auch hierzulande gibt es Polizeigewalt, sterben Menschen in Ausschaffungshaft, wird Racial Profiling angewandt, aber was den Menschen mit Migrationshintergrund das Leben in der Schweiz tagtäglich schwermacht, ist perfider und leiser.

Es ist der gesellschaftlich tief verankerte Alltagsrassismus. Als «rassistisches Grundrauschen» hat es die deutsche Autorin Alice Hasters kürzlich in einem Interview bezeichnet. Weisse, privilegierte Menschen würde es nicht hören, weil sie es mitverursachten, auch jene, die alles Fremdenfeindliche weit von sich wiesen.