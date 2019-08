Ja, ist denn das Internet an allem schuld? «Meiden Sie digitale Medien. Sie machen dick, dumm, aggressiv, einsam, krank, unglücklich», rät der Hirnforscher Manfred Spitzer in einem seiner Bestseller, die Titel tragen wie «Digitale Demenz», «Cyberkrank!» oder «Smartphone-Epidemie». Was der umstrittene deutsche Forscher seit Jahren beklagt, findet nun auch in den Medien Widerhall. Es ist en vogue geworden, das Internet zu verteufeln. Jüngst schrieb «Zeit Online»: «Das digitale Leben macht uns krank und wir wissen das. Wir müssen es beenden!» Und forderte «ein Leben nach dem Internet». Und zwar «jetzt». Damit hat das InternetBashing einen Höhepunkt erreicht. Zumal die in hyperalarmistischem Ton gehaltene Offline-Forderung in einem Medium erschienen ist, das es ohne das Internet gar nicht gäbe.

Einmal im Internet drin, kann man nicht mehr anders als stunden-, tage-, ja jahrelang auf Facebook und Instagram zu scrollen, sich durch Newsportale zu klicken und Games zu zocken. Ohne Ende, ohne Pause. Schliesslich ist das Internet grenzenlos. Wer so denkt, verwechselt Menschen mit Zombies: mit Wesen ohne Gehirn und ohne der Fähigkeit zur Selbstreflexion.