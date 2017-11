Da geben doch die Wahlteams immer ihr Bestes und realisieren manchmal schöne, manchmal schräge, manchmal fröhliche, mitunter nachdenkliche, aber ganz selten traurige und eigentlich noch viel seltener wirklich himmeltraurige Wahlplakate. Ausser natürlich, wenn du den Profi-Werber fragst ... Schwerer Fehler ... Weil: Alles falsch gemacht, Ihr Word-Art-Künstler und Pauspapierclowns!

Dabei ist es doch immer eine Frage des halb vollen oder halb leeren Glases ... Magst du einen Kandidaten, freut dich seine Anwesenheit am Strassenrand. Magst du ihn nicht – was solls ...! Trotzdem hab ich mich mal mit den Plakaten auseinandergesetzt ond weisch was: Ich hab NUR Positives gefunden!

Markus Schneider hat konsequent einen leicht verkniffenen Gesichtsausdruck, weil er in die Weite schaut ...! Drum ist doch auch die Ruine Stein nur noch verschwommen zu sehen, der Grafiker wollte damit ganz klar zeigen, dass, wer Schneidi wählt, auch Zukunft sieht!