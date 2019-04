Die Briten mühen sich mit dem Brexit ab – aber kann es sein, dass der Austritt aus der EU gar nicht so schwierig zu bewerkstelligen wäre? Dass die einflussreichen Kreise einfach alles tun, um den Volksentscheid zu torpedieren?

«Die Mittel, mit denen die Vorsehung dafür sorgt, dass eine Nation ihre volle Grösse erreicht», stellte Edmund Burke einst fest, «sind die Tugenden, die grosse Männer besitzen.» Wie glücklich konnten sich die Briten schätzen, dass sie Menschen mit den Tugenden von Burke und Winston Churchill hatten, als ihr Land sie benötigte. Wie traurig, dass sie in der hohen Politik keine lebenden, modernen Nachfolger besitzen.

Die Amerikanische Revolution, die Burke unterstützte und die Churchill als grausame Notwendigkeit anerkannte, wurde angefeuert durch den Schlachtruf «No taxation without representation» («Keine Besteuerung ohne politische Repräsentation»). Das von Premierministerin Theresa May vorgeschlagene Abkommen zum Rückzug aus der Europäischen Union entspricht «Auflagen ohne Repräsen- tation». Wir müssten sämtliche Vorgaben der Aufsichtsbehörden in Brüssel akzeptieren, ohne dass wir etwas zu sagen hätten. Dies wäre während einer unbegrenzten Zeitdauer so weitergegangen, wie wir fast zu spät herausgefunden haben, weil Brüssel sich weigerte, den so genannten «Irish Backstop» – der eine offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ermöglichen würde – zeitlich zu begrenzen und Grossbritannien nicht die Erlaubnis erteilen will, das Abkommen einseitig aufzukündigen.

Brüssel sieht es als seine Pflicht an, Grossbritannien zu bestrafen, weil es die EU verlassen will. Wenn es uns gelänge, ausserhalb der Union zu prosperieren, dann möchten andere Nationen, die ebenfalls schlecht behandelt wurden – zum Beispiel Griechenland, Portugal und Spanien, die durch den Euro fast zu Bettlern gemacht wurden – auch entkommen wollen.

Im Rahmen dieser Gespräche sah es der EU-Chefunterhändler als akzeptabel an, die Forderung aufzustellen, dass Grossbritannien eine Parlamentswahl abhalte – eine Vollmacht, die selbst die Königin und die Premierministerin seit der Verabschiedung des Fixed-term Parliaments Act im Jahr 2011 nicht mehr besitzen – oder ein zweites Referendum veranstalte, weil er hofft, dass die Entscheidung des Jahres 2016 umgestossen wird, so wie die Italiener, Dänen und Iren Entscheidungen umstiessen, nachdem sie von Brüssel unter Druck gesetzt worden waren. Wir werden deshalb bald herausfinden, ob der Kampf, den das liberale Establishment seit Dekaden gegen den britischen Exzeptionalismus führt, auf Gehör stösst oder nicht – ob wir in der Tat einfach nur ein weiteres europäisches Land sind, das von Brüssel herumgeschubst werden kann.