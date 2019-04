Mario Andreotti ist Dozent für neuere deutsche Literatur. Er studierte in Zürich Germanistik und Geschichte. Nach der Promotion 1975 war er Gymnasiallehrer. Heute ist er Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen und Gastdozent an der Pädagogischen Hochschule Luzern. Daneben ist er in der Lehrerfortbildung tätig und Buchautor.