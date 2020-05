Befreien wir uns von Ängsten und Hysterie: Lasst uns wieder leben!

Eigentlich wollte ich nicht schon wieder über die Coronakrise schreiben, nicht nochmals! Meine letzte ­Kolumne endete wie folgt: «Die Schweizer Wirtschaft kann und wird nicht durch den Verkauf von WC-Papier allein überleben.» Ich hoffte damals auf die «Präventivfunktion» des Bundesparlaments, doch vergeblich, wurden doch die Bundesausgaben weiter erhöht.

Gibt es irgendein anderes Thema als COVID-19? Kaum, immerhin las ich in der NZZ einen Beitrag zum Duzen («Mit dem Kunden per Du»), ohne Bezug zum Coronavirus – tatsächlich.

Wir erleben aktuell eine mutwillige Zerstörung der Wirtschaft, offenen Auges. Viele KMU, das Rückgrat unserer Volkswirtschaft, haben keine Perspektive, Bürgschaftskredite hin oder her – und die Arbeitslosigkeit steigt. Dies liegt nicht allein an den behördlichen Vorgaben, sondern letztlich an uns allen, die wir wie Kaninchen vor der Schlange verharren, hypnotisch fasziniert von unserer eigenen Ohnmacht.