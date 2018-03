Johann Schneider-Ammann, kurz JSA genannt, Tierarzt-Sohn aus dem hinteren Emmental, legt sich auf seine alten Tage als Wirtschaftsminister heftig mit den Bauern an. Er will die Landwirtschaft auf mehr Wettbewerb trimmen und den Grenzschutz für Agrarprodukte lockern, was ihm heftige Tiraden von Bauernpräsident Markus Ritter einträgt. Jetzt schickt sich JSA auch noch an, die land- wirtschaftliche Forschungsanstalt Agro- scope radikal zu zentralisieren.

Dabei: Noch im letzten Herbst spannten Schneider-Ammann und Ritter im Abstimmungskampf um die Vorlage zur Ernährungssicherheit zusammen, die vom Volk deutlich angenommen wurde. Bauern glaubten sich gestärkt, jetzt fühlensie sich veräppelt. Und Agroscope wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach reorganisiert, trotzdem kommt jetzt halb aus dem Hinterhalt die nächste Runde.

Die Bauern haben eine starke Lobby in Bern. Sie setzen ihre Interessen oft rücksichtslos durch. Auf Kosten anderer Akteure, etwa der Konsumenten oder der übrigen Wirtschaft. Das ist nicht gut. Aber auch nicht gut ist, dass die Bauern sich nun einer Art ideologischen Retourkutsche ausgesetzt sehen, die wohl weniger von JSA selbst als von seinem Wirtschaftsdepartement ausgeht.

Die Bauern müssen sich mehr Wettbewerb stellen, das ist unumgänglich. Aber sie haben ein Recht auf Klarheit. Darauf, dass der Umbau mit offenem Visier und berechenbar geschieht. Und da ist JSA noch einmal gefordert.

henry.habegger@azmedien.ch