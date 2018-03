Öffnet sich jäh der Boden unter den Füssen, kann die Öffnung lediglich ein Sinkloch sein, aber auch die Pforte hinab in eine weitverzweigte Höhle, der Kamin in ein Labyrinth. Um das Ausmass der Finsternis abzuschätzen, wirft man mal eine Fackel rein. Auch beim Ausloten einer Seele, bei den Abgründen einer Tat. So geschehen wieder und wieder im Verlauf des Prozesses um den Vierfach-Mord in Rupperswil. Vom Laien über den Fanatiker, der nach Steinigung schrie, bis zur Staatsanwältin und dem Gericht – wer weiss letztlich schon Bescheid? Das Gericht muss am Freitag urteilen; alle anderen suchen nach dem Sinn.