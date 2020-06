Anti-Terror-Gesetzt des Bundesrats: Zu viel Macht für die Polizei

Während Einigkeit darüber besteht, dass Staaten geeignete Massnahmen ergreifen müssen, um ihre Bürger vor Terrorismus zu schützen, müssen Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung stets die Grundrechte respektieren. Menschenrechte dürfen nicht im Namen der terroristischen Bedrohung geopfert werden! So kommt beispielsweise die Unterbringung von Personen unter Hausarrest einem Freiheitsentzug gleich; dies anzuordnen, ohne die in einem Rechtsstaat üblichen Verfahrensgarantien zu bieten, ist eine eklatante Verletzung der Bestimmungen des Schweizer Rechts und der Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte.

Wie in vielen anderen Ländern gilt auch in der Schweiz ein besonderes Recht für Kinder und Jugendliche, die Straftaten begehen. Dies beruht auf der Notwendigkeit, Kinder aufgrund ihres Alters, ihrer Verletzlichkeit und ihrer besonderen Bedürfnisse anders zu behandeln als Erwachsene. Unser Land ist auch an die Konvention über die Rechte des Kindes von 1989 gebunden, in der die Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf die Jugendgerichtsbarkeit sehr klar festgelegt sind. Der Polizei zu erlauben, Zwangsmassnahmen gegen 12-jährige Kinder zu ergreifen, ist eine Verletzung dieser Verpflichtungen.