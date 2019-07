Zunächst hatten viele eine solche Lösung ja für logisch gehalten. Kramp-Karrenbauer im Kabinett, das bedeutet: Sie bekommt endlich eine grössere Bühne und kann sich mehr Gehör verschaffen. Doch Kramp-Karrenbauer selbst hatte abgewunken und erklärt, sie wolle nicht in die Regierung eintreten, weil sie in der CDU genug zu tun habe. Nun ist alles wieder ganz anders, und man staunt.

Natürlich vergrössert sich der Wirkungskreis der CDU-Chefin nun schlagartig. Sie gelangt an die Spitze eines so genannten schwergewichtigen Ressorts und sitzt wieder näher bei Kanzlerin Angela Merkel. Es soll wohl ein Befreiungsschlag sein, schliesslich hat die Strahlkraft von Kramp-Karrenbauer seit ihrer Wahl zur CDU-Chefin im Dezember so stark nachgelassen, dass viele schon der Meinung sind, sie könne Merkel nicht, wie geplant, eines Tages als Kanzlerin nachfolgen.