Kanzlerin Angela Merkel hat den Kritikern in den eigenen Reihen eine klare Ansage gemacht: Sie möchte bis zum Ende der Legislatur die Regierungsgeschäfte leiten. Zugleich machte die CDU-Chefin auch einen Schritt auf jene zu, welche eine Erneuerung an der Parteispitze fordern: Merkel will in einer neuen Regierung auch jüngeren Parteimitgliedern eine Chance geben.

Damit geht die 63-Jährige die Erneuerung an, ohne sich dabei selbst zu schwächen. Würde Merkel ihren schrittweisen Abgang aus dem Kanzleramt und vom Parteivorsitz jetzt ankündigen, drohte die wohl auch künftige Regierungschefin des wichtigsten Staates Europas zur «Lame Duck» zu werden.

Der Unmut in Teilen von Merkels Partei über den Koalitionsvertrag ist aus CDU-Perspektive nachvollziehbar. Der kleine Regierungspartner SPD wird als Sieger der Regierungsbildung gefeiert – sowohl was die Regierungsvereinbarung inhaltlich betrifft als auch mit Blick auf die Vergabe der Ministerien. Die CDU-Verhandler haben dem Druck der Sozialdemokraten aus Angst vor Neuwahlen nachgegeben. Ein Scheitern der Gespräche hätte ein schlechtes Licht auf die etablierten Parteien geworfen. Mit möglicherweise fatalen Folgen bei Neuwahlen – eine schlechte Alternative zu einem Bündnis aus Union und SPD, das ein Papier ausgearbeitet hat, welches für viele Menschen in Deutschland Verbesserungen verspricht.

Dass Merkels Zeit im Kanzleramt spätestens 2021 abläuft, ist keine Frage. Doch was Deutschland jetzt braucht, ist keine Personaldebatte, sondern eine stabile Regierung.