Bereits die Frage wühlt auf: Sind auch in der Schweiz sri-lankische Adoptivkinder mit gefälschten Identitäten aufgewachsen? Bekannt ist, dass erwachsene Adoptierte bei ihrer Herkunftssuche auf widersprüchliche Angaben in ihren Dokumenten stossen. Oder vor Ort entdecken, dass sämtliche Spuren zu ihrer Herkunft sich in Luft auflösen.

Nach den Verdingkindern muss die Schweiz nun dieses dunkle Kapitel der Vergangenheit untersuchen. Vorbildlich zeigt sich dabei der Kanton St. Gallen. In dessen Auftrag hat eine Historikerin die Aktenschränke des St. Galler Staatsarchives durchforstet. Dabei arbeitete sie die Akten der aktivsten Vermittlerin auf, die hierzulande tätig war.

Ihr Bericht bringt zum ersten Mal etwas Licht in die damalige Adoptionspraxis. Es wird deutlich, dass bereits Anfang der 80er-Jahre der Schweizer Botschafter in Sri Lanka vor einem weitreichenden Adoptionsskandal warnte. Das wirft neue, gewichtige Fragen auf: Weshalb reagierten die Schweizer Behörden nicht?

Der Bericht aus St. Gallen ist ein bedeutender erster Schritt bei der Aufarbeitung der Schweizer Adoptionsgeschichte. Nun müssen rasch andere Kantone nachziehen und ihrerseits die Schränke ihrer Archive öffnen. Keine Staubschicht darf ihnen zu dick sein; kein Blatt zu verblichen.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging man bei den Adoptionen aus Sri Lanka automatisch davon aus, es geschehe auch zum Wohle der Kinder. Heute wissen wir es besser. Jetzt geht es nicht mehr um Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Sondern um die Adoptierten ohne Wurzeln.