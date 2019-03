Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist der Kreativste im ganzen Land? An diesem Samstag werden an der ADC-Gala die besten Werber ausgezeichnet. Der ADC ist der Rotary der Werbung: selbstbewusst, elitär und ein bisschen männerlastig. Gegründet wurde der Art Director Club 1976 in der Zürcher Kronenhalle. Sein einziges Ziel: bessere Werbung.

Damit die anwesenden Werbeikonen den Schweizer Sieg am Lauberhorn nicht verpassten, wurde ein TV-Gerät aufgestellt.

Auch wenn sich die Werbung in den vergangenen drei Jahrzehnten grundlegend änderte, der ADC ist gleich geblieben. Die Preisverleihung in einer Zürcher Trendhalle ist fast glamouröser als eine Oscar-Nacht. Das ist der Hauptunterschied zu den Verlegern: während diese mit ihrem Schicksal hadern, zelebrieren die Werber diesen Samstag eine Welt, die es so längst nicht mehr gibt.