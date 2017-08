Erinnern Sie sich an dieses Datum? Und interessiert es Sie überhaupt noch? Oder denken wir nicht alle lieber: «tempi passati»! Erst zehn Jahre ist es her, und schon so, sooo laaange vorbei: die Banken- und Finanzkrise, die am 9. August 2007 «ausbrach», wobei sich alles schleichend anbahnte, ohne dass es Medien, Politiker oder Behörden erkannten. An diesem Tag schnellten die Zinsen für Interbankenkredite in astronomische Höhen, und die französische Grossbank BNP stellte Dienstleistungen bei mehreren Anlagefonds ein, die keine Liquidität mehr hatten. Hintergrund waren sogenannte «Subprime Loans» in Übersee. In den USA hielt die Zentralbank das Zinsniveau extrem tief. Dies führte dazu, dass sich Menschen in nicht guter finanzieller Situation («Subprime») trotzdem Hypothekardarlehen («Loans») zum Kauf von Immobilien leisten konnten. Diese höchstriskanten Hypotheken wurden ausserdem in Wertpapiere «verpackt», und Banken investierten im grossen Stil in solche Risikoanlagen. Als die Immobilienblase bei den «Subprime Loans» platzte, musste das Kartenhaus zusammenbrechen – was denn auch geschah.

Wir hatten einfach saumässiges Glück

Weltweite Rettungsaktionen folgten, ein internationaler Finanzkollaps drohte. In vielen Ländern wurden Grossbanken vom Staat oder durch andere Grossbanken (unter staatlichem Druck) übernommen und damit gerettet; namhaftes Opfer: Lehman Brothers in den USA ging Konkurs. Die UBS musste ihr Vermögen wegen Wertverlusten um mehrere Dutzend Milliarden abschreiben, und die Eidgenossenschaft rettete diese systemrelevante Bank mittels einer Auffangbank («Bad Bank»), in die riskante Aktiven zur Liquidation ausgelagert wurden. Ein globaler Flächenbrand konnte gerade noch verhindert werden, doch nicht nur, weil Banken und Behörden gute Rettungsarbeit leisteten: Wir hatten einfach saumässiges Glück!