Der Selbstversorgergarten liegt voll im Trend und lässt sich mit Gemüsepflanze wie Paprika, Tomate, Chili und Gurke in Kübeln auch ganz einfach auf der Terrasse oder dem Balkon heranzüchten.

Die Sonne lacht, der Appetit auf frische Küche steigt – höchste Zeit für eine Runde Urban Gardening mit knackig frischen Gemüsepflanzen! Im Spätfrühling und Frühsommer gepflanzt, entwickeln die Pflanzen über die kommenden Wochen ihre Früchte. Zwischen den grünen Blättern finden sich dann nach und nach Tomaten, Paprika, Gurken und Chilis. Während des gesamten Sommers bilden sie stets neue Früchte, die dann geerntet werden können. Und was schmeckt besser als ein frischer Sommersalat mit aromatischem Gemüse aus eigenem Anbau?

Tomaten: Als beliebter Klassiker dürfen Tomaten im Gemüsesortiment nicht fehlen. Schnell rankt die Pflanze gegen den Himmel und entwickelt die meist roten, seltener gelben oder orangenen Früchte.

Paprika & Chili: Auch Paprika gehören in den sommerlichen Gemüsegarten und lassen sich selbst in ihrer unreifen, grünen Variante geniessen. Freunde der pikanten Küche dürfen sich auf den nahen Verwandten Chili heranwagen, der mit verschiedenen Schärfen heranwächst.

Gurke: Als Ausgleich dient die feuchtigkeitsreiche Gurke. Die bekannte Salatgurke gedeiht vor allem im Gewächshaus, im Kübel finden sich vor allem Snackgurken. Eins haben die vier Gemüse gemein: Sie sind allesamt gesund und zeichnen sich im heimischen Anbau durch ein besonders schmackhaftes Aroma aus.

Das richtige Styling: Auch für das Auge sind Gemüsepflanzen ein wahrer Schmaus. Während die jungen Früchte von Tomate, Paprika und Chili vorerst noch Grün sind, bekommen sie langsam Farbe und erstrahlen dann in Rot, Orange oder Gelb inmitten des Blattwerks. Die vier Pflanzen vertragen sich gut und können für ein buntes Gemüse-Potpourri auch gemeinsam in grosse Kübel gepflanzt werden. Insbesondere die Tomatenranke ist eine tolle Nachbarin für andere Pflanzen, denn es wird vermutet, dass der Geruch der Blätter Schädlinge vertreibt. Für die platzsparende Variante werden kleine Pflänzchen jeweils einzeln in zueinander passende Töpfe gepflanzt. Diese können auf der Balkonbrüstung ebenso ihren Platz finden wie auch auf dem Gartentisch.