Mit Dimitri Bähler stösst ein aufstrebender Schweizer Jungdesigner zu Atelier Pfister. Einen Tisch solle er gestalten, weder rund, noch eckig, so lautete Alfredo Häberlis Auftrag. Entstanden ist „Malleray“. „Ich mag das Gleichgewicht zwischen zart und radikal“, so Dimitri Bähler. Der Ansatz Bählers war es, die beiden geometrischen Grundformen – Kreis und Rechteck – so zu verbinden, dass ein neuer, nicht geometrischer Körper entsteht, der trotzdem klar definiert ist. Der Tisch wird zu 100 Prozent aus heimischem Eschenholz im luzernischen Buttisholz bei Trinatura hergestellt. Übrigens: In Malleray, einem Dorf im Berner Jura wuchs Dimitri Bähler auf.

This Weber – Mit „Sengi“ stellt er alles auf den Kopf „Es war ausdrücklich gefordert, dass das neue Möbel in zwei unterschiedlichen Positionen einsetzbar ist“, sagt This Weber. Beim Entwurf liess sich der Zürcher Designer von einfachen Metallmöbeln aus den 1930er bis 1950er Jahren inspirieren. Der Verwandlungskünstler „Sengi“ präsentiert je nach Position neue Formen und Funktionen. Im Querformat dient er als niedriger Kaffeetisch, der so leicht ist, dass man ihn auch als Tablett oder Etagere verwenden kann. Dreht man „Sengi“ hochkant, dient er als Couchtisch, als Nachttisch oder als Ablagemöbel. Selbst als Gartenmöbel kann man ihn einsetzen. Da sich zwischen den zwei Ablageflächen Kabel durchziehen lassen, eignet sich „Sengi“ auch zum Verstauen von Internet-Boxen, Netzgeräten und langen Stromkabeln. Seine charakteristische Loch-Perforierung sorgt nicht nur visuell für Leichtigkeit, sondern macht aus dem Beistelltisch ein Leichtgewicht.

Andreas Bechtiger – Mit „Ragaz“ legt er die Latte hoch Der solide Bettkasten mit Matratzenkonstruktion wird von einem durchgehenden Holzbalken mit Aussenfüssen getragen. Ähnliche statische Lösungen finde man, so Andreas Bechtiger, auch beim Brückenbau: „Ich wollte die statische Konstruktion einfach und sichtbar gestalten.“ Die nach aussen versetzten Fusselemente dienen nicht nur der Funktion, sondern sind gestalterisches und designbestimmendes Element. Dies sei die neuste Generation von Boxspringbetten, die sich von der ansonsten massiv kastenförmigen Gestaltung deutlich unterscheiden würden, sagt Bechtiger. "Wir haben mit „Ragaz“ das Ziel verfolgt, qualitativ hochwertige Materialien wie Naturholz in Kombination mit Textil sinnvoll und ästhetisch zu kombinieren.“

Moritz Schmid – Poesie in der Geometrie Für „Moos“ lässt Moritz Schmid jeweils zwei Zylinder mit unterschiedlichen Durchmessern zu einem neuen Volumen verschmelzen. Die daraus im Querschnitt entstehende Achterform eröffne viele Möglichkeiten beim Arrangieren von Blumen. „Jenseits von Funktion sollen Objekte auch Verführen“, sagt der Designer. Verführen tut die Vasenserie mit kristalliner Anmut und einer unkonventionellen Form. Das „Grosse Moos“ ist ein Teil des schweizerischen Seelands rund um den Murten-, Neuenburger- und Bielersee. Früher Sumpfland, ist es heute, nach der Juragewässerkorrektion, eine der grössten Ebenen der Schweiz.