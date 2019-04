Farbgestalterinnen und Farbgestalter sind Spezialisten für Farbe und Oberfläche in der Architektur. Eine davon ist Ann Hagnauer von con color. Sie kümmert sich um das Farb- und Materialkonzept bei Wohnhäusern, historischen Bauten und Gebäuden für Gesundheit, Kultur, Bildung und Industrie. Als Fachspezialistin arbeitet sie eng im Team des Architekten mit. «Wir bringen unser grosses Know-how zur Farbwirkung und Materialästhetik ein. Unser Ziel ist es, mit den entsprechenden Konzepten einen Mehrwert, das heisst angemessene oder sinnliche Lebensräume, zu schaffen – in Innen- wie auch bei Aussenräumen», so Ann Hagnauer zu den Kompetenzen von Farbgestalterinnen und Farbgestaltern.

Der Garten als Inspirationsquelle

Der Prozess von der Planung bis zur Umsetzung dauert. «Bei der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes gilt es, Bedürfnisse und Gegebenheiten unter einen Hut zu bringen. Für eine erste genaue Analyse sammle ich relevante Informationen: Wo steht das Haus: in Zürich oder Lausanne, in der Stadt oder auf dem Land? Geht es um einen Neubau oder eine Renovation? Welchem Zweck dient der Bau? Wer wird im Haus wohnen? Wie sind die Lichtverhältnisse: Tageslicht oder Kunstlicht, Schatten oder Sonne?», so Ann Hagnauer.

Detaillierter erläutert die Farbegestalterin ihre Arbeit am Beispiel eines umgebauten Einfamilienhauses in Windisch. Der Ausgangspunkt war ein leerstehendes Elternhaus, umgeben von einem wunderschönen – in vielen Jahren gestalteten, gewachsenen und liebevoll gepflegten – englischen Garten. Die Tochter wollte das Haus neu für sich einrichten und bewohnen. Der Umbauplan von suter architekturen sah vor, den Charakter des Hauses zu erhalten, neue Raumtiefen zu schaffen und den Blick in den mehrschichtigen Garten zu öffnen. «Der Garten war es auch, der mir für die Ausarbeitung des Farb- und Materialkonzepts als Leitbild diente», erzählt Ann Hagnauer, und beginnt Farbkarten auf dem Tisch auszubreiten: «Ich wollte den Garten mit all seiner Sinnlichkeit ins Haus holen.»