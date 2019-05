Die LandArt ist für Patrick Horber nicht nur ein Zeitvertrieb, sondern auch viele Stunden harte Arbeit. «Es braucht Geduld und teilweise mehrere Anläufe, bis ein Kunstwerk im Kasten ist. Ein 2,5 Meter hoher Steinturm fiel sechsmal in sich zusammen, bis er beim siebten Mal endlich hielt. Und für eine Laubfarbfahne aus Blätter benötigte ich mehrere Ausflüge, bis ich endlich alle gewünschten Farbnuancen beisammen hatte.» Doch genau dies mache die Faszination aus: das entschleunigte Sein in der Natur. Unter Stress oder Zeitdruck gelingt nichts. «Mit Glück und einem guten Suchinstinkt sind sicher auch LandArt-Kunstwerke in 15 Minuten möglich. Doch einen halben bis einen ganzen Tag sollte man sich sonst schon Zeit nehmen», so Patrick Horber.

Patrick Horber packte das Fieber, als er mit Jugendlichen eine Waldwoche verbrachte. Die freie Zeit nutzte der Erlebnispädagoge dazu, Naturmaterialien zu sammeln und zu kleinen LandArt-Kunstwerken zu verarbeiten. «Ich zeige die Fotografien meiner Arbeiten Freunden und Bekannten, die begeistert davon waren und sogleich anfragten, ob ich dazu nicht Kurse geben möchte.» So begann Horber sich vertieft zu informieren, kaufte Bücher und ging in die Natur, um weiter auszuprobieren und zu entdecken.

Gast in der Natur

Für seine LandArt-Kunst sammelt Patrick Horber ausschliesslich Naturmaterialien: «Eine weggeworfene Blechbüchse findet bei mir keine Verwendung.» Den genutzten Naturmaterialien und Künsten sind dabei keine Grenzen gesetzt - bis auf Zeit, Kraft, Kosten und Naturschutz. «Es gibt LandArt-Künstler, die mit riesigen Gerätschaften Landschaften verändern. Dafür fehlen mir schlichtweg die finanziellen Mittel», so der Erlebnispädagoge. Entsprechend kreiert Patrick Horber Objekte, die aus eigener Kraft zu schaffen sind. «Dies kann dann auch bis an die Grenzen gehen.» Beispielsweise, als Patrick Horber Kreise aus Schnee auf einen zugefrorenen Bach zeichnete. Am Ende waren die Finger vor Kälte so klamm, dass er den Abzug am Fotoapparat nur noch mit Mühe drücken konnte.

Totes Material lässt sich ohne weiteres sammeln und weiterverarbeiten. «Achtsamkeit gilt bei Pflanzen, die in Landschaftsschutzgebieten wie Mooren oder Biotopen wachsen.» LandArt-Künstler seien Gäste in der Natur und hätten sich entsprechend zu verhalten. «Geschützte Pflanzen gehören nicht in ein LandArt-Kunstwerk.»