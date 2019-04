Es ist kurz nach Mittag. Der Himmel ist an diesem Tag bedeckt. Doch der Frühling zeigt sich trotzdem von seiner besten Seite für eine kleine Exkursion durch die Aue Chly Rhy in Rietheim. Die 35 Hektaren grosse Aue und der 1,5 Kilometer lange Seitenarm Chly Rhy gehören zu den grössten im Aargau und sind zugleich von nationaler Bedeutung sowie Bestandteil des Auenschutzparks Aargau. Üppig blühende Magerwiesen grenzen an frisch gesäte Äcker. Die kleinen und grösseren Stillgewässer sind mit Blütenstaub und Wasserpflanzen bedeckt. Das Wasser in den Bächen der Aue und im Rhein fliesst ruhig. An den Bäumen und Sträuchern spriessen Blätter in verschiedenen zarten Grüntönen. Kahle abgestorbene Bäume im Gebüsch oder im Wasser liegend bilden dazu einen Gegensatz – alles ist vergänglich.

«Das ist das Werk des Bibers. Hier in diesem Gebiet ist er mit seinen scharfen Zähnen als Baumeister der Aue sehr willkommen», sagt Ulysses Witzig, Geschäftsführer creanatira und Projektleiter Pro Natura Aargau. Der Biber nagt Bäume und Sträucher um und hinterlässt sichtbare Spuren, sei dies mit gefälltem Holz oder mit Wegspuren. Zu dieser Tageszeit lässt er sich jedoch nicht blicken. «Wer Glück hat, kann den Biber bei der Arbeit in der Dämmerung beobachten. Auch Hermeline und Iltisse streifen durch die Gegend.» So vielseitig, wie die Auenlandschaft sich zeigt, sind auch die Bewohner.