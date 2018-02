Umbauen und Renovieren im Trend

Nur selten ist ein Blick in die Statistik so eindeutig: Umbauten liegen seit Jahren im Trend. So wuchsen die Investitionen in Umbauten 2015 um stolze 3,1 Prozent, während bei den Neubauten nur ein Prozent auf der Habenseite stand. Es wird umgebaut statt neu gebaut, und Bausubstanz dafür gibt es zur Genüge. Immerhin feiert jede fünfte Immobilie in der Schweiz in diesen Tagen ihren hundertsten Geburtstag. Rund neun von zehn Wohngebäuden haben 17 Jahre und mehr auf dem Fundament.

Der erste Eindruck

Anders als oft kolportiert verändert sich der Wert eines Eigenheims kaum, wenn die Hecke besonders sauber gestutzt ist und die Fassade in frischem Weiss erstrahlt. Gerade im direkten Kontakt mit privaten Kaufinteressenten können derlei „Nebensächlichkeiten“ dennoch von Belang sein: Machen Haus und Grundstück einen gepflegten Eindruck, gehen Käufer automatisch davon aus, dass regelmässig instandgesetzt wurde. Zu sehr enttäuschen darf man sie mit der Realität hinter der Fassade dann allerdings nicht.

Die echte Wertsteigerung eines Eigenheims liegt jedoch in anderen Faktoren:

der Vergrösserung der Wohn- und Nutzfläche

der energetischen Modernisierung

der Modernisierung von Küche und Bad

dem hochwertigen Innenausbau

Grundsätzlich gilt: Jeder Umbau, der eine Wertsteigerung zum Ziel hat, sollte zu einer Verbesserung des technischen Standards und der Wohnqualität führen. Dazu zählt auch der Raumgewinn, der erzielt werden kann. Im Fokus der Renovation steht jedoch meist eine Erhöhung der Energieeffizienz.

Welche Umbauten wertsteigernd in Angriff genommen werden können, hängt auch von der unmittelbaren Umgebung und der Wohnraum-Nachfrage in der Region ab. So sollte an einer lauten Strasse im städtischen Randgebiet auf den Anbau eines (wahrscheinlich kaum genutzten) Balkons verzichtet werden, wenn sich der Platz auch für ein weiteres (Kinder-)Zimmer nutzen lässt – zumal mit dem Wissen, dass es immer mehr junge Familien aus dem Zentrum in den grünen Gürtel zieht.

Genehmigen und Finanzieren

Was immer Sie an Renovierung planen, die Baubewilligung und die Finanzierung stehen immer am Beginn. Trotz der kantonalen Baugesetzgebung erfordert jede Liegenschaftsvergrösserung eine Bewilligung im ordentlichen Verfahren, während für den Austausch der Fenster wahrscheinlich ein vereinfachtes Verfahren genügt. Die örtliche Bauverwaltung gibt Aufschluss – und ist zwingend zu kontaktieren, um böse Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden. Gerade bei einer Erweiterung der Gebäude in der Breite müssen weitere gesetzliche Vorgaben beachtet werden. Wer bis an die Grundstücksgrenze geht, überschreitet die rechtliche Grenze.

Planen Sie, im grossen Stil zu renovieren, sollten Sie einen Bauherrenberater oder Architekten hinzuziehen. Ein Besuch im Handwerkermarkt genügt hier kaum. Architekt und Berater sind auch in der Lage, einen groben Kostenvoranschlag zu erstellen, wobei für Sie neben der Finanzierung wichtig ist, ob sich die Investitionssumme im Wert niederschlägt, also bei einem Kauf wieder realisieren lässt.

Eine eigenständige Kostenplanung geht, so Sie nicht vom Fach sind, meist schief – da neben dem Material und der Arbeitsleistung der Handwerker viele weitere Faktoren zu bedenken sind. So verschlingt allein der Austausch der Fenster in einem Einfamilienhaus rund 40.000 bis 50.000 Franken. Stimmt das mit Ihrer Kalkulation überein? Hinzu kommt: Benötigen Sie Geld und eine Projektbewertung von der Bank, wird das Institut nach einem professionellen Kostenvoranschlag verlangen.

Wertvermehrend oder werterhaltend?

Ob der Verkehrswert Ihres Eigenheims steigt, hängt von den konkreten Umbau-Massnahmen ab. Folgende Baumassnahmen tragen nachhaltig zur Wertsteigerung bei:

Energetische Sanierung/ Modernisierung

Wärmedämmung durch Fassadensanierung

Austausch der Fenster unter Berücksichtigung der Raumbelüftung

Erneuerung der Heizung

Warmwasseraufbereitung über Sonnenkollektoren

EnergieSchweiz bietet hier nicht nur einen guten Überblick über die mögliche Ersparnis, sondern benennt auch Förderprogramme.

Vergrösserung der Wohn- und Nutzfläche

Erschliessung von Nebengebäuden als Wohnfläche

Aufsetzen eines weiteren Stockwerks

Ausbau des Dachstuhls

Horizontaler Anbau über ein oder mehrere Stockwerke

Modernisierung von Küche und Bad

Einbau einer Fussbodenheizung

Raumgestaltung mit gesundheitsfreundlichen Materialien

Einbau einer hochwertigen, funktionalen Einbauküche

Austausch alter Armaturen, Duschkabinen und anderer Einbauten

Hochwertiger Innenausbau

Verlegung von Parkett und Natursteinböden

Realisierung der Barrierefreiheit

Austausch ausdünstender Materialien

Je nach baulicher Gestaltung des Eigenheims kann auch der Einbau eines Aufzugs wertsteigernd wirken. So wird in mehrstöckigen Mietshäusern davon ausgegangen, dass sich der Quadratmeterpreis durch einen Aufzug um circa vier Prozent erhöht. Treffen die Prognosen zur Alterung der Bevölkerung ein, dürfte dieses Thema noch an Bedeutung zunehmen.

Hinweis: Ob wertvermehrend oder werterhaltend, wie renoviert wird, ist auch steuerlich von Relevanz. Werterhaltende Massnahmen können steuerlich geltend gemacht werden, bei einer Werterhöhung bestehen jedoch starke Einschränkungen. Erhöhen sich jedoch zum Beispiel die Zinsen der Hypothek, lassen sich diese Kosten ebenfalls von der Steuer absetzen. Eine Beratung durch die Bank oder einen Steuerberater wird dringend empfohlen.