Um den Aufprall zu verhindern, müssen Glasflächen für Vögel daher auf andere Weise sichtbar gemacht werden. Markierungen im UV-Bereich, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, doch lassen einschlägige Beweise noch auf sich warten. Erfolgsgarant sind dagegen Gläser mit geprüften Mustern, die von vielen Glasherstellern angeboten werden. So hat beispielsweise die Firma Glas Trösch in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach verschiedene vogelschlaghemmende Motive entwickelt, die sie als standardmässige Kollektion anbietet. Der Teufel liegt dabei im Detail. So schnitten in Tests Markierungen in roter und oranger Farbe dabei besser ab als solche in blauen, grünen oder gelben Farbtönen. Vertikal angeordnete Linien lieferten zudem etwas bessere Ergebnisse als horizontale Linien. Aussenseitig angebrachte Markierungen sind wirkungsvoller, weil sie Spiegelungen brechen. Viele Faktoren spielen also eine Rolle. Daher empfiehlt es sich gerade bei grösseren Projekten, Fachleute beizuziehen. Und natürlich müssen wir akzeptieren, dass eine Reduktion der Transparenz immer auch auf Kosten unserer Durchsicht geht. Aber sind wir das den Vögeln nicht schuldig?