Weit greifbarer als die absolute Menge der genutzten Energie ist der Fakt, dass sich der Energieverbrauch im Gebäudesektor bis zum Jahr 2050 in etwa halbieren soll – bei zugleich wachsenden Ansprüchen. Das Bundesamt für Energie setzt dabei vor allem auf zwei Säulen:

die energetische Sanierung

den ökologischen Neubau

Stiftungen wie die SES fordern zugleich schon lange, beim Bauen und Modernisieren nach ökologischen Massstäben im Tempo zuzulegen. Bund und Kantone seien in der Pflicht, damit höhere Energiestandards wie Minergie verbindlich werden. Bis heute ist nur ein Bruchteil der Neubauten Minergie-zertifiziert. Geht es um Minergie-ECO, fällt die Bilanz noch schlechter aus.

Begriffe und Fakten zur Erläuterung:

Minergie

Den Schweizer Baustandard „Minergie“ gibt es bereits seit 20 Jahren. Er gilt mittlerweile für neue und modernisierte Gebäude. Wirtschaft, Kantone und Bund tragen die geschützte Marke gemeinsam. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Minergie-Bauten ist ihr geringer Energiebedarf bei gleichzeitiger Nutzung erneuerbaren Energien.

Die Gebäudestandards Minergie, Minergie-P (Passivhaus) und Minergie-A (weitgehende Eigenenergieversorgung) sollen garantieren, dass die Effizienz schon in die Planung einfliesst. Mit dem ECO-Zusatz, der bei allen drei Minergie-Labeln ergänzt werden kann, rücken neben der Energieeffizienz die Themen Gesundheit und Bauökologie mit in den Fokus. In der Schweiz sind derzeit rund 45.000 Gebäude Minergie-zertifiziert.

SNBS

Beim noch relativ jungen SNBS-Standard (vergeben in Silber, Gold und Platin) wird Nachhaltigkeit in einen breiteren Zusammenhang gestellt. Fragen aus Wirtschaft und Gesellschaft sollen der Umwelt gleichgestellt werden. Erstmals spielen damit zum Beispiel Themen wie die regionale Wertschöpfungskette eine Rolle. Beim SNBS-Standard werden zahlreiche Minergie-ECO-Vorgaben übernommen.

GEAK

GEAK, der Gebäudeenergieausweis der Kantone, gibt Aufschluss über die Gesamtenergieeffizienz und die Effizienz der Gebäudehülle. Basis ist der berechnete Energiebedarf, nicht der tatsächliche Verbrauch. GEAK wurde vor circa neun Jahren als Beratungstool konzipiert, ist inzwischen aber regional verpflichtend.

Vorfahrt für die ökologische Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Ökologie sind für die Schweizer schon lange keine abstrakten Begriffe mehr. Aus Umfragen – zum Beispiel der Online-Befragung „Welche Werte braucht eine zukunftsfähige Schweiz?“ von „Soft Marketing“ – geht klar hervor: Ökologische Nachhaltigkeit hat für die meisten Schweizer Priorität. Warum aber leben dann nicht mehr Menschen in einem Haus mit Minergie-P- oder Minergie-A-Standard? Wieso ist das Plusenergie-Haus die grosse Ausnahme?

Die kurze Antwort ist auch die einfachste: Es fehlt an Investitionskapital und Förderung. Aber auch die aufwendige Auseinandersetzung mit den Themen Nachhaltigkeit und Ökologie beim Bauen und Modernisieren spielt in der Praxis eine Rolle. Nur wer gut informiert ist, kann die rasante Entwicklung verfolgen und so ECO, Nachhaltigkeit und Ökologie beim eigenen Bauvorhaben berücksichtigen.

Gut informiert: Neue Standards beim Bau

Der Verein eco-bau bietet eine gute Übersicht, welche Planungsgrundsätze beim Bau wichtig sind und die Basis der Standards MINERGIE-ECO und des neuen Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS bilden:

Flächeneffizienz, Hinterfragen des Bedarfs und geeignete Erneuerungsstrategien: die Reduktion der Fläche im Einklang mit der geplanten Nutzung

die Reduktion der Fläche im Einklang mit der geplanten Nutzung Ökologisches Gebäudekonzept: die Optimierung der Gebäude-Oberfläche zur Geschossfläche, um ökologische Ziele (bei der Betriebsenergie aber auch im Bereich der grauen Energie) leichter zu erreichen. Es geht also um eine modulare Kompaktbauweise, bei der zugleich Bauelemente unterschiedlicher Lebensdauer getrennt werden.

die Optimierung der Gebäude-Oberfläche zur Geschossfläche, um ökologische Ziele (bei der Betriebsenergie aber auch im Bereich der grauen Energie) leichter zu erreichen. Es geht also um eine modulare Kompaktbauweise, bei der zugleich Bauelemente unterschiedlicher Lebensdauer getrennt werden. Gesundes Innenraumklima: Minimierung der Schadstoffemissionen des Baumaterials bei optimaler Belüftung der Räume, Planung des Lichteinfalls und der Lärmdämmung.

Minimierung der Schadstoffemissionen des Baumaterials bei optimaler Belüftung der Räume, Planung des Lichteinfalls und der Lärmdämmung. Materialökologie: Auswahl der geeignetsten Materialien gemäss ihrer Eigenschaften für die Nutzung. Berücksichtigt werden aber zugleich der energie- und schadstoffoptimierte Herstellungs- und Entsorgungsprozess (eco-devis, ECO-BKP).

Auswahl der geeignetsten Materialien gemäss ihrer Eigenschaften für die Nutzung. Berücksichtigt werden aber zugleich der energie- und schadstoffoptimierte Herstellungs- und Entsorgungsprozess (eco-devis, ECO-BKP). Hochwertige Umgebungsgestaltung: Planung der Flora und Fauna in unmittelbarer Umgebung für eine hohe Lebensqualität und den ökologischen Ausgleich.

Der Standard ECO

Wer ein Wohnhaus nach ECO Standard errichten oder sanieren will, muss in der Planungsphase damit beginnen. Kommt der Bau zum Beispiel im Rahmen eines Architekturwettbewerbs zur Ausschreibung, sind die ECO-Ziele Teil des Pflichtenhefts. Damit wird eine doppelte Abnahme gewährleistet, was die Fehlerquote minimiert: Die erste Prüfung mit vorläufiger Zertifikatsvergabe erfolgt nach der erfolgreichen Projektierung, die zweite nach der plangerechten Fertigstellung des Gebäudes. Der Bauherr wird während der verschiedenen Bauphasen unterstützt und zugleich kontrolliert. Neben Massnahmen wie der Raumluftmessungen im fertigen Bau sind also auch Baustellenbegehungen in den einzelnen Bauphasen üblich.

Nachhaltigkeit beim Bau setzt die Hilfe vom Fachmann voraus

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will, ohne die Natur aus dem Auge zu verlieren, denkt zunächst meist an energetische Aspekte. Es geht um die Nutzung von Fern- aus Abwärme, um Holzheizungen mit einer Warmwasseraufbereitung aus Sonnenkollektoren und natürlich um die geeignete Dämmung des Gebäudes. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und viele weitere Punkte mit Energierelevanz kommen hinzu – als wichtige Bausteine, aber eben nur als Teil des „Nachhaltigkeits-Puzzles“.

Wer einen Blick auf den Hochbau-Standard SNBS wagt, wird feststellen: Die Umwelt bildet hier nur einen von drei Grundpfeilern des Nachhaltigen Bauens, wobei die oben genannten Stichworte den Bereich nicht ansatzweise erfassen.

Insgesamt werden in den Kategorien Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt 12 Themenfelder eröffnet, die alle in das Konzept der ökologischen Nachhaltigkeit einzahlen. Das Spektrum reicht von der Ortsanalyse über die Lebenszykluskosten des Bauvorhabens bis zum Erhalt der Artenvielfalt in der unmittelbaren Umgebung. Am Ende steht eine Gesamtbeurteilung, in die alle Kriterien einfliessen. In bestimmten Fragen, nehmen wir die Formaldehyd-Ausdünstung in Innenräumen als Beispiel, sind keinerlei Kompromisse gestattet. In anderen Fragen, zum Beispiel beim Lärmschutz, kann es Abstufungen geben, ohne dass die Einhaltung des Standards in Gefahr gerät.

Nachhaltigkeit im allgemeinen Bewusstsein

In der Studie „Wohnen 2020“ des Netzwerkes Nachhaltiges Bauen Schweiz, NNBS, heisst es: „Die meisten Menschen sind durchaus bereit, ihren persönlichen Lebensstil, etwa in Bereichen des Lebensmittelkonsums oder der individuellen Mobilität zu ändern und nachhaltiger zu gestalten – im Bereich des Wohnens, auf den 25% der Umweltbelastung eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts entfallen, wurden in internationalen Studien allerdings grosse Widerstände gegenüber Verhaltensänderungen ermittelt.“ Zugleich wird gefragt: Welche Aspekte sind es, die die Nachfrage nach nachhaltigem Wohnen hemmen?

Eines der Ergebnisse heisst: Die Nachhaltigkeit beim Wohnen (und Bauen) muss immer im Zusammenhang mit dem allgemeinen Bewusstsein für das Thema gesehen werden. Es sei daher an der Zeit, an den Generationenvertrag und damit an die soziale Verantwortung zu erinnern. Mieter, Hausbesitzer, Bauherren, Behörden – angesprochen fühlen darf sich jeder.