Da wird gelacht, gewitzelt, und über beiden Gesichtern liegt ein Strahlen. Für den Fototermin zupft Frankpeter Himmel noch schnell den farbigen Seidenschal von Bettina Schaefer zurecht. Bei dem Duo passte es – und das war genau das Erfolgsrezept. Die 51­-Jährige aus Windisch schwärmt: «Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe so viel Spass.» Im Mai 2018 sah das noch anders aus: Bettina Schaefer kündigte im gegenseitigen Einvernehmen ihre Stelle als Ver­waltungsleiterin bei einer Gemeinde. «Ich wusste, dass es schwierig wird, in meinem Alter wieder eine Stelle zu finden. Aber es war dann doch härter als erwartet.»

Sie hatte zwar immer wieder ein Vorstellungsgespräch, aber ein neuer Job sprang dabei nicht raus, erzählt Bettina Schaefer, die als Ausbildung unter anderem einen Master in Ge­schichte und ein Diplom im Manage­ment für Nonprofit-­Organisationen vorzuweisen hat. «Weil meine Be­werbungen erfolglos waren, suchte ich Hilfe. Ich brauchte einen Spar­ringspartner, der genau weiss, was ich tun muss», so die Windischerin im Rückblick.

Unkonventionelle Methode

Da kam nun Frankpeter Himmel ins Spiel – mit seiner Power, seiner Le­bensfreude, seiner Eloquenz. Seit rund einem Jahr engagiert sich der 58­-Jährige aus Bellikon als Mentor beim Projekt Tandem 50 plus, das der Aargauer Verein Benevol im Auftrag des Kantons Aargau durchführt. Ziel: Eine gut in der Arbeitswelt vernetzte Persönlichkeit hilft Arbeitslosen ab 50 Jahren dabei, wieder in den Ar­beitsmarkt zu kommen. «Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben», so Himmel zu den Gründen für sein frei­williges Engagement. So unkonventionell sich der Mann kleidet, eine Fliege ist sein Markenzeichen («Ich binde diese immer selber. Manchmal ein bisschen schräg, aber ich bin ja auch ein bisschen ein schräger Vo­gel»), so erfrischend war die Art und Weise, wie er Bettina Schaefer bei der Jobsuche an die Hand nahm.