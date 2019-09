Die Ausgangslage im Kanton St.Gallen

Die St.Galler Sitze im Stöckli sind umkämpft. Seit die SP mit Paul Rechsteiner 2011 die Vorherrschaft von FDP und CVP durchbrechen konnte, ist Dynamik im Spiel. Im Frühjahr ist es der CVP mit Benedikt Würth gelungen, den 2011 verlorenen Sitz zurückzuerobern – nicht auf Kosten der Sozialdemokraten, sondern der FDP. Dass Würth diesen Sitz verteidigen kann, gilt als sicher. Deshalb konzentrieren sich die übrigen Parteien auf Rechsteiner. Der SP-Doyen ist nach wie vor eine Leitfigur der Linken, sein Alter gibt aber Anlass zu Diskussionen – Rechsteiner ist dieses Jahr 67 geworden. Die FDP versucht es mit Marcel Dobler. Der Digitec-Gründer schaffte vor vier Jahren als unbeschriebenes Blatt den Sprung in den Nationalrat. Mit seinen 38 Jahren gehört er zu jener Generation von Parlamentariern, die knapp noch mit dem Alter punkten kann.

Anspruch auf einen Sitz im Ständerat erhebt auch die SVP. Die Partei ist in den vergangenen Jahren schon mit diversen Köpfen angetreten. Jetzt soll es Roland Rino Büchel versuchen. Der 53-Jährige sitzt seit 2010 im Nationalrat. Dass ihm den Wechsel in die kleine Kammer gelingt, ist wenig wahrscheinlich. Büchel ist keiner, der über Parteigrenzen hinweg die Massen mobilisieren kann. Doch genau diese Eigenschaft ist zu einem gewissen Mass gefragt. Das gleiche Handicap haben auch die Kandidaten von Grünen und Grünliberalen. Franziska Ryser, grüne St.Galler Stadtparlamentarierin mit Jahrgang 1991, könnte in den kommenden Jahren durchaus zu einer bestimmenden Figur der St.Galler Politik werden, allerdings noch nicht bei diesen Ständeratswahlen. Für sie ist dieser Wahlkampf in erster Linie ein Vehikel, um ihre Nationalratskandidatur zu bewerben.

Ähnlich ist die Lage für Pietro Vernazza. Der HIV-Forscher geht für die Grünliberalen ins Rennen. Definitiv keine Rolle spielen wird BDP-Kandidat Norbert Feldmann. Die Partei hat im Kanton keine Bedeutung mehr, seit sie 2016 sämtliche Kantonsratssitze verlor. (ar)