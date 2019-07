Treffpunkt: 10 Uhr beim Schloss Buchegg

Wanderdaten: 6 km, 142 m Aufstieg, 113 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2 Stunden (Kindertempo)

Ankunft: ca. 14 Uhr in Tscheppach. Ab Tscheppach steht ein Transport zum Schloss Buchegg und zum Bahnhof Lohn-Lüterkofen zur Verfügung.

Wanderfreuden: Die einfache Familienwanderung in der Region Buechibärg ist ein Highlight für alle Tierliebhaber. Auf unserer Wanderung vom Schloss Buchegg durch das idyllische Mülitäli werden wir von Lamas begleitet, die sich streicheln und führen lassen. Unterwegs warten Überraschungen und spannende Märchen an geheimnisvollen Orten. Verpflegung aus dem Rucksack. Am Zielort, beim Waldhaus Tscheppach, steht ein Feuer zum Bräteln und Getränke zum Selbstkostenpreis bereit.

Wanderleitung: Bernhard von Allmen

Zeitungswanderer: Wolfgang Wagmann, Ressortleiter Solothurn «Solothurner Zeitung»; Ciril Kammermann, Produzent «CH Media»

Prominente Gäste: Philipp Hadorn, Nationalrat SP SO; Angela Kummer, Kantonsrätin SP SO; Hans-Ruedi Wüthrich, Präsident Anzeigerverband Bucheggberg-Wasseramt; Gregor Schneiter, Gemeindepräsident Hubersdorf

Schwierigkeitsgrad: einfach, 1/5