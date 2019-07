Treffpunkt: 17.45 Uhr beim Kunsthaus vis-à-vis dem Bahnhof Grenchen Süd

Wanderdaten: 8,7 km, 248 m Aufstieg, 235 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2:20 Stunden

Ankunft: ca. 20.30 Uhr beim Marktplatz Grenchen

Wanderfreuden: Auf dieser einfachen Abendwanderung erkunden wir die die Technologiestadt im Grünen, spazieren hinüber nach Lengnau, lernen den Wurzelweg kennen und kommen durch grüne Quartiere zurück nach Grenchen, wo wir einen Sommerabend-Apéro geniessen.

Wanderleitung: Theo Heiri, Christoph Siegrist

Zeitungswanderer: Flurina Dünki, Redaktorin Wynental Suhrental «Aargauer Zeitung»; Noëlle Karpf, Redaktorin «Solothurner Zeitung»; Lea Durrer, Onlineredaktorin «Solothurner Zeitung»

Prominente Gäste: Peter Brotschi, Kantonsrat CVP SO; Mathias Stricker, Kantonsrat SP SO; Remo Bill, Kantonsrat SP SO; Felix Wettstein, Kantonsrat Grüne SO; Sonja Gehrig, Kantonsrätin GLP ZH; Stefan Hug-Portmann, Gemeindepräsident Biberist; Anita Panzer, Gemeindepräsidentin Feldbrunnen-St. Niklaus; Karin Heimann, Wirtschaftsförderung Grenchen; Urs Huber Kantonsrat SP SO

Schwierigkeitsgrad: einfach, 2/5