Mit Unterstützung des Bundes installiert der Kanton Tessin auf dem Dach der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) in Lugano die erste ans ö entliche Netz angeschlossene 10-kWƒPhotovoltaikanlage der Schweiz und Europas. Das Ziel: die Sicherheitsprobleme zu studieren, die mit dem Anschluss an das ö entliche Stromnetz entstehen könnten. Bis heute liefert die Anlage ununterbrochen Solarstrom.

In Oberburg bei Burgdorf realisiert Josef Jenni zusammen mit seinem Bruder Europas erstes vollumfänglich mit Sonnenenergie beheiztes Wohnhaus. 84 Quadratmeter Sonnenkollektoren und ein 118 Kubikmeter grosser Warmwasserspeicher produzieren so viel Wärme, dass selbst im Winter ein Aussenpool auf 37 Grad erwärmt werden kann.

Chemiker Michael Grätzel, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL), er¥ ndet eine Farbsto -Solarzelle nach dem Vorbild der Photosynthese der P§ anzen. Die Technologie ist günstiger und gilt als umweltfreundlicher als Siliziumzellen, doch der Wirkungsgrad ist tiefer. Die Folgearbeiten zielten darauf ab, die E¨ zienz zu erhöhen. Mit Erfolg: Die Grätzel-Zelle kommt nun an den Wirkungsrad der Siliziumzelle heran.

Um das Potenzial von hochalpinen Photovoltaikanlagen zu erforschen, wird auf dem Jungfraujoch, 3500 Meter über Meer, die weltweit höchstgelegene Anlage in Betrieb genommen. Wie verhalten sich Solarzellen in grosser Höhe? Die Erkenntnis: Der Jahresertrag ist 45Ž75% höher als der mittlere Jahres-Energieertrag von Flachland-Anlagen. Die Gründe dafür: Das Sonnenlicht wird weniger von der Atmosphäre absorbiert, je kälter die Umgebung ist, umso mehr leistet ein Photovoltaikelement und der ewige Schnee re§ ektiert das Licht um bis zu 70%.

2007

«Die Zeit ist reif für den breiten

Einsatz der Solartechnik», so die Überzeugung

des Vereins transatlantic21. Zur

Demonstration wird die «sun21» – ein 14 Meter

langer und 6 Meter breiter Katamaran – konstruiert

und im Herbst 2006 auf Reisen geschickt: von

Basel nach New York. Im Mai 2007 erreicht die

«sun21» den New Yorker Hafen und überquerte

somit als erstes Solarboot den Atlantik,

ausschliesslich mithilfe von Sonnenlicht,

ohne einen Tropfen

Treibstoff.

2009

In 18 Monaten durchquert Louis

Palmer mit seinem «Solartaxi» 38 Länder

und umrundet mit über 54 000 Kilometern

die Erde. Die Reise startet 2007 in Luzern und

endet rund zwei Jahre später wiederum in der

Schweiz. Damit hat Louis Palmer als erster Mensch

in einem mit Solarkraft betriebenen Auto die Welt

umfahren. Für seinen persönlichen Einsatz zum

Schutz des Planeten wurde Louis Palmer mit

dem «Champion of the Earth»-Preis der

UNO geehrt.

2011

«Ein Skilift als Kraftwerk», so

titelt eine Schweizer Pendlerzeitung.

Wer hätte gedacht, dass

das kleine 110ƒSeelen-Dorf Tenna im

Sa¥ ental einmal schweizweit für Schlagzeilen

sorgen wird? Der Grund dafür: Im

Dezember nimmt der weltweit erste Solar-

Skilift seinen Betrieb auf. Dank den sich

automatisch nach der Sonne ausrichtenden Solarmodulen

produziert der Lift fast viermal mehr

Strom, als er verbraucht. Und auch Schneefall ist kein

Problem: Die Module können fast senkrecht gestellt

werden, damit der Schnee abfällt.