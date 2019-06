«Ja, Korbball ist eine absolute Randsportart», sagt Peter Müller und nickt. Müller lenkt die Korbballgeschicke in einer Fachgruppe beim Schweizerischen Turnverband. Heute sitzt der Rentner am Empfangstisch und erklärt die Spielregeln in einem Crash-Kurs. Gespielt wird zweimal 20 Minuten, pro Mannschaft stehen sechs Spielerinnen oder Spieler auf dem Feld. Geworfen wird auf einen Korb, wie im Basketball, einfach ohne Brett.

Schauplatz ist Biberstein, das kleine Dorf ennet der Aare, an das kaum jemand als Erstes denkt, wenn man vom Eidgenössichen Turnfest in Aarau spricht. Passend dazu wird Korbball gespielt, die Sportart, an die einem kaum intuitiv in den Sinn kommt, wenn von Teamsport die Rede ist.

Das Spielgerät, ein weisser Ball, erinnert an einen Fussball. Man könnte sagen: Korbball weiss nicht recht, was es sein will. Oder anders formuliert: Korbball will sich selbst in keine Kategorie drücken lassen. «Es läuft nicht alles so stromlinienförmig ab wie in anderen Disziplinen», merkt Müller an. «Das Drumherum ist entspannter.»

Fühlbare Gelassenheit

Und das spürt man hier auf dem Feld. Die Stimmung ist beschwingt, neben dem dominanten Geruch von Sonnencrème liegt Nonchalance und Lässigkeit in der Luft. Das spiegelt auch die Kleiderwahl wieder: Mit bunten Sonnenbrillen, albernen Hüten und neonfarbenen Stirnbändern deuten vor allem die Männer an, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nehmen. Viele treten in der Sparte «Allgemein» an, wo enge Retrotrikots über Bierbäuche gespannt werden. Doch von «Pläuschle» will Peter Müller nichts wissen: «Du kannst hier Sieger am Eidgenössischen Turnfest werden, was nur alle sechs Jahre möglich ist. Es geht hier wirklich um richtig viel.»

Besondere Brisanz bieten die Spielfelder 1 bis 6. Hier trifft sich die Elite der Damen, die Mannschaften aus der höchsten und zweithöchsten Spielklasse in der Schweiz. Es ist kurz vor 10 Uhr, die Auftaktspiele können beginnen. Fast.