• Kalter Wintergarten: Der Glasanbau wird nicht beheizt oder frostfrei gehalten. Trotzdem können hier nicht winterharte Pflanzen in aller Regel überwintern. Von der energetischen Seite her praktisch keine Anforderung an die Verglasung. Es kann ein Einfachglas für eine Sitzplatzverglasung oder eine Balkonverglasung eingesetzt werden.



• Mittelwarmer Wintergarten: Hier wird der Raum während der Heizperiode mässig auf 12–19 Grad Celsius geheizt. Dadurch kann er zeitweilig auch als erweiterter Wohnraum genutzt werden; besonders wenn die Wintersonne den Glasanbau aufheizt. Die Anforderungen an eine entsprechende Wärmeschutzverglasungen sind gering.



• Warmer Wintergarten: Für eine ganzjährige Nutzung muss der Anbau in der kalten Jahreszeit auf 19–21 Grad Celsius aufgeheizt werden. Dies bedeutet einen höheren Energieverbrauch und hohe Anforderungen an die Isolierglasscheiben von Dach und Wänden sowie an die Wärmedämmung der Bodenplatte. Auch der sommerliche Wärmeschutz (Beschattung, Lüftung usw.) stellt hohe Anforderungen, wenn der Wintergarten ganzjährig benutzt werden soll.